Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Modafen ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Modafen maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Karbel Karaköprü Belediye Spor Modafen Maçının Hakemleri

Adem Cinek(hakem), Emre Aslan(1. Yardımcı Hakem), Metin Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Ümit Gürsoy(dördüncü Hakem)

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Mehmet Demirözü, 50. Hakan Albayrak, 23. Haydar Deniz, 14. Erdi Kasapoğlu, 21. Vedat Yeşilkaya, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 35. Mert Efe Çölbeyi



Yedekler

19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 20. Emirhan Korkmaz, 3. Erdal Pekdemir, 9. Ozan Can Dursun, 8. Rauf Öktem, 4. İbrahim Yıldırım



Teknik Sorumlu

Bedih Şahapoğlu



Goller

Rahmi Muhammet Akyazı,20.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Erdi Kasapoğlu 72.dk, Sarı Kart Tolunay Yurtseven 63.dk, Sarı Kart Vedat Yeşilkaya 38.dk



Oyundan Çıkanlar

Haydar Deniz 75.dk, Tolunay Yurtseven 69.dk, Vedat Yeşilkaya 46.dk



Oyuna Girenler

Emirhan Korkmaz 75.dk, Ozan Can Dursun 69.dk, Metehan Andaç Özlü 46.dk

Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 90. Enes Ata, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal



Yedekler

78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 23. Fevzi Can Bozkuş, 60. Koray Taslak, 6. Ceyhun Yelkenci, 3. Hakan Özkan, 34. Erdoğan Erdoğan



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan



Goller

Yıldıray Koçal,43.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Yıldıray Koçal 35.dk, Sarı Kart Yiğit İsmail Gökoğlan 20.dk, Sarı Kart Emin Soğuk 40.dk



Oyundan Çıkanlar

Yiğit İsmail Gökoğlan 88.dk, Gökhan Çetinus 65.dk, Enes Ata 75.dk, Emin Soğuk 46.dk



Oyuna Girenler

Enes Yıldırım 88.dk, Hakan Özkan 65.dk, Ceyhun Yelkenci 75.dk, Koray Taslak 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 28 14 7 7 35 21 49 14 3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 7 7 33 19 49 14 4 Düzcespor 28 14 7 7 40 28 49 12 5 1954 Kelkit Bld.Spor 29 13 9 7 30 21 48 9 6 52 Orduspor FK 28 9 13 6 38 24 40 14 7 Bayrampaşa 28 11 6 11 38 30 39 8 8 Siirt İl Özel İdare 29 10 8 11 24 39 38 -15 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 28 10 6 12 35 40 36 -5 10 Alanya Kestelspor 28 8 11 9 31 32 35 -1 11 Bergama Belediyespor 28 8 11 9 30 33 35 -3 12 Modafen 28 9 7 12 31 34 34 -3 13 Silivrispor 29 7 11 11 25 40 32 -15 14 Karaköprü Belediyespor 28 6 13 9 34 38 31 -4 15 Sultanbeyli Bld. 29 8 6 15 21 34 30 -13 16 Kozan Spor FK 28 6 11 11 19 26 29 -7 17 Muğlaspor 28 3 10 15 22 41 19 -19

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