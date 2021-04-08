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Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Modafen ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karbel Karaköprü Belediye Spor - Modafen maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Karbel Karaköprü Belediye Spor  Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Karbel Karaköprü Belediye Spor Modafen Maçının Hakemleri
Adem Cinek(hakem), Emre Aslan(1. Yardımcı Hakem), Metin Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Ümit Gürsoy(dördüncü Hakem)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Mehmet Demirözü, 50. Hakan Albayrak, 23. Haydar Deniz, 14. Erdi Kasapoğlu, 21. Vedat Yeşilkaya, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 35. Mert Efe Çölbeyi

Yedekler
19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 20. Emirhan Korkmaz, 3. Erdal Pekdemir, 9. Ozan Can Dursun, 8. Rauf Öktem, 4. İbrahim Yıldırım

Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu

Goller
Rahmi Muhammet Akyazı,20.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Erdi Kasapoğlu 72.dk, Sarı Kart Tolunay Yurtseven 63.dk, Sarı Kart Vedat Yeşilkaya 38.dk

Oyundan Çıkanlar
Haydar Deniz 75.dk, Tolunay Yurtseven 69.dk, Vedat Yeşilkaya 46.dk

Oyuna Girenler
Emirhan Korkmaz 75.dk, Ozan Can Dursun 69.dk, Metehan Andaç Özlü 46.dk

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 90. Enes Ata, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal

Yedekler
78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 23. Fevzi Can Bozkuş, 60. Koray Taslak, 6. Ceyhun Yelkenci, 3. Hakan Özkan, 34. Erdoğan Erdoğan

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

Goller
Yıldıray Koçal,43.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Yıldıray Koçal 35.dk, Sarı Kart Yiğit İsmail Gökoğlan 20.dk, Sarı Kart Emin Soğuk 40.dk

Oyundan Çıkanlar
Yiğit İsmail Gökoğlan 88.dk, Gökhan Çetinus 65.dk, Enes Ata 75.dk, Emin Soğuk 46.dk

Oyuna Girenler
Enes Yıldırım 88.dk, Hakan Özkan 65.dk, Ceyhun Yelkenci 75.dk, Koray Taslak 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor28147735214914
368 Aksaray Belediyespor28147733194914
4Düzcespor28147740284912
51954 Kelkit Bld.Spor2913973021489
652 Orduspor FK28913638244014
7Bayrampaşa28116113830398
8Siirt İl Özel İdare2910811243938-15
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor2810612354036-5
10Alanya Kestelspor288119313235-1
11Bergama Belediyespor288119303335-3
12Modafen289712313434-3
13Silivrispor2971111254032-15
14Karaköprü Belediyespor286139343831-4
15Sultanbeyli Bld.298615213430-13
16Kozan Spor FK2861111192629-7
17Muğlaspor2831015224119-19

Fikstür

04.04.2021Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Alanya Kestelspor1-168 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Karaköprü Belediyespor1-1Modafen
07.04.202152 Orduspor FK0-0Sultanbeyli Bld.
07.04.2021Bayrampaşa0-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
07.04.2021Bursa Yıldırımspor0-1Bergama Belediyespor
07.04.2021Düzcespor0-21954 Kelkit Bld.Spor
07.04.2021Siirt İl Özel İdare2-1Muğlaspor
07.04.2021Silivrispor2-1Kozan Spor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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