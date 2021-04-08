Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Modafen ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Modafen maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Karbel Karaköprü Belediye Spor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Karbel Karaköprü Belediye Spor Modafen Maçının Hakemleri
Adem Cinek(hakem), Emre Aslan(1. Yardımcı Hakem), Metin Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Ümit Gürsoy(dördüncü Hakem)
Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
90. Fehmi Karakeçili, 77. Tugay Kırcalı, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Mehmet Demirözü, 50. Hakan Albayrak, 23. Haydar Deniz, 14. Erdi Kasapoğlu, 21. Vedat Yeşilkaya, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 35. Mert Efe Çölbeyi
Yedekler
19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 20. Emirhan Korkmaz, 3. Erdal Pekdemir, 9. Ozan Can Dursun, 8. Rauf Öktem, 4. İbrahim Yıldırım
Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu
Goller
Rahmi Muhammet Akyazı,20.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Erdi Kasapoğlu 72.dk, Sarı Kart Tolunay Yurtseven 63.dk, Sarı Kart Vedat Yeşilkaya 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Haydar Deniz 75.dk, Tolunay Yurtseven 69.dk, Vedat Yeşilkaya 46.dk
Oyuna Girenler
Emirhan Korkmaz 75.dk, Ozan Can Dursun 69.dk, Metehan Andaç Özlü 46.dk
Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 90. Enes Ata, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal
Yedekler
78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 23. Fevzi Can Bozkuş, 60. Koray Taslak, 6. Ceyhun Yelkenci, 3. Hakan Özkan, 34. Erdoğan Erdoğan
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Goller
Yıldıray Koçal,43.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Yıldıray Koçal 35.dk, Sarı Kart Yiğit İsmail Gökoğlan 20.dk, Sarı Kart Emin Soğuk 40.dk
Oyundan Çıkanlar
Yiğit İsmail Gökoğlan 88.dk, Gökhan Çetinus 65.dk, Enes Ata 75.dk, Emin Soğuk 46.dk
Oyuna Girenler
Enes Yıldırım 88.dk, Hakan Özkan 65.dk, Ceyhun Yelkenci 75.dk, Koray Taslak 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|28
|14
|7
|7
|35
|21
|49
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|28
|14
|7
|7
|33
|19
|49
|14
|4
|Düzcespor
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|49
|12
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|29
|13
|9
|7
|30
|21
|48
|9
|6
|52 Orduspor FK
|28
|9
|13
|6
|38
|24
|40
|14
|7
|Bayrampaşa
|28
|11
|6
|11
|38
|30
|39
|8
|8
|Siirt İl Özel İdare
|29
|10
|8
|11
|24
|39
|38
|-15
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|28
|10
|6
|12
|35
|40
|36
|-5
|10
|Alanya Kestelspor
|28
|8
|11
|9
|31
|32
|35
|-1
|11
|Bergama Belediyespor
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|35
|-3
|12
|Modafen
|28
|9
|7
|12
|31
|34
|34
|-3
|13
|Silivrispor
|29
|7
|11
|11
|25
|40
|32
|-15
|14
|Karaköprü Belediyespor
|28
|6
|13
|9
|34
|38
|31
|-4
|15
|Sultanbeyli Bld.
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|30
|-13
|16
|Kozan Spor FK
|28
|6
|11
|11
|19
|26
|29
|-7
|17
|Muğlaspor
|28
|3
|10
|15
|22
|41
|19
|-19
Fikstür
|04.04.2021
|Kestelspor
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Alanya Kestelspor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|Modafen
|07.04.2021
|52 Orduspor FK
|0-0
|Sultanbeyli Bld.
|07.04.2021
|Bayrampaşa
|0-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|07.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|0-1
|Bergama Belediyespor
|07.04.2021
|Düzcespor
|0-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|07.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|Muğlaspor
|07.04.2021
|Silivrispor
|2-1
|Kozan Spor FK