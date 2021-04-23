Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Muğlaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Muğlaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.
Karbel Karaköprü Belediye Spor Muğlaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Karbel Karaköprü Belediye Spor Muğlaspor Maçının Hakemleri
Mehmet Terece(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Nurullah Kahraman(dördüncü Hakem)
Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı
Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 2. Taner Kahriman, 17. Hasan Basri Mest, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 20. Emirhan Korkmaz, 4. İbrahim Yıldırım
Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu
Goller
Tolunay Yurtseven,9.dk (f), Umut Pusat,60.dk (f), Metehan Andaç Özlü,73.dk (p), Mert Efe Çölbeyi,86.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Tugay Kırcalı 37.dk
Oyundan Çıkanlar
Metehan Andaç Özlü 87.dk, Rahmi Muhammet Akyazı 89.dk, Tugay Kırcalı 89.dk, Haydar Deniz 67.dk, Mert Efe Çölbeyi 87.dk
Oyuna Girenler
Taner Kahriman 87.dk, İbrahim Yıldırım 89.dk, Hasan Basri Mest 89.dk, Emirhan Korkmaz 67.dk, Ozan Can Dursun 87.dk
Muğlaspor İlk 11
70. Hasan Çelebi, 10. İbrahim Can Köse, 13. Bülent Kalecikli, 26. Buğrahan Yılmaz, 41. Emre Okur, 53. Fatih Gültekin, 54. Ender Acar, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 99. Osman Kocaağa
Yedekler
20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 8. Serhan Aksoy, 16. Oğuzhan Sönmez, 17. Erol Aydın, 33. Salih Emre Sarı, 42. Ömer Faruk Canbirdi
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ender Acar 34.dk, Sarı Kart Hasan Çelebi 74.dk, Sarı Kart Emre Yıldırım 45+1.dk, Sarı Kart İbrahim Can Köse 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Bülent Kalecikli 74.dk, Ender Acar 61.dk, İbrahim Can Köse 61.dk, Osman Kocaağa 63.dk, Buğrahan Yılmaz 74.dk
Oyuna Girenler
Ömer Faruk Canbirdi 74.dk, Oğuzhan Sönmez 61.dk, Erol Aydın 61.dk, Serhan Aksoy 63.dk, Salih Emre Sarı 74.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bursa Yıldırımspor
|30
|16
|7
|7
|38
|21
|55
|17
|2
|Adıyaman 1954 SK
|30
|14
|12
|4
|39
|24
|54
|15
|3
|Düzcespor
|30
|15
|8
|7
|43
|30
|53
|13
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|30
|14
|8
|8
|37
|25
|50
|12
|6
|52 Orduspor FK
|30
|10
|13
|7
|42
|27
|43
|15
|7
|Bayrampaşa
|30
|12
|6
|12
|41
|34
|42
|7
|8
|Alanya Kestelspor
|30
|10
|11
|9
|35
|32
|41
|3
|9
|Siirt İl Özel İdare
|31
|10
|9
|12
|27
|43
|39
|-16
|10
|Karaköprü Belediyespor
|30
|8
|13
|9
|41
|38
|37
|3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|30
|10
|6
|14
|35
|44
|36
|-9
|12
|Bergama Belediyespor
|30
|8
|11
|11
|30
|35
|35
|-5
|13
|Modafen
|30
|9
|7
|14
|31
|39
|34
|-8
|14
|Sultanbeyli Bld.
|30
|9
|6
|15
|24
|36
|33
|-12
|15
|Kozan Spor FK
|30
|7
|11
|12
|22
|30
|32
|-8
|16
|Silivrispor
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|-16
|17
|Muğlaspor
|30
|4
|10
|16
|25
|45
|22
|-20
Fikstür
|18.04.2021
|Kestelspor
|Modafen
|21.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|4-0
|Muğlaspor
|21.04.2021
|Alanya Kestelspor
|3-0
|Modafen
|21.04.2021
|Bayrampaşa
|3-1
|Kozan Spor FK
|21.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|21.04.2021
|Düzcespor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|21.04.2021
|52 Orduspor FK
|4-2
|68 Aksaray Belediyespor
|21.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|3-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|21.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-2
|Adıyaman 1954 SK