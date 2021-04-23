Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Muğlaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Muğlaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor Muğlaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Karbel Karaköprü Belediye Spor Muğlaspor Maçının Hakemleri

Mehmet Terece(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Nurullah Kahraman(dördüncü Hakem)

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı



Yedekler

90. Fehmi Karakeçili, 2. Taner Kahriman, 17. Hasan Basri Mest, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 20. Emirhan Korkmaz, 4. İbrahim Yıldırım



Teknik Sorumlu

Bedih Şahapoğlu



Goller

Tolunay Yurtseven,9.dk (f), Umut Pusat,60.dk (f), Metehan Andaç Özlü,73.dk (p), Mert Efe Çölbeyi,86.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Tugay Kırcalı 37.dk



Oyundan Çıkanlar

Metehan Andaç Özlü 87.dk, Rahmi Muhammet Akyazı 89.dk, Tugay Kırcalı 89.dk, Haydar Deniz 67.dk, Mert Efe Çölbeyi 87.dk



Oyuna Girenler

Taner Kahriman 87.dk, İbrahim Yıldırım 89.dk, Hasan Basri Mest 89.dk, Emirhan Korkmaz 67.dk, Ozan Can Dursun 87.dk

Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

70. Hasan Çelebi, 10. İbrahim Can Köse, 13. Bülent Kalecikli, 26. Buğrahan Yılmaz, 41. Emre Okur, 53. Fatih Gültekin, 54. Ender Acar, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 99. Osman Kocaağa



Yedekler

20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 8. Serhan Aksoy, 16. Oğuzhan Sönmez, 17. Erol Aydın, 33. Salih Emre Sarı, 42. Ömer Faruk Canbirdi



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ender Acar 34.dk, Sarı Kart Hasan Çelebi 74.dk, Sarı Kart Emre Yıldırım 45+1.dk, Sarı Kart İbrahim Can Köse 45+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Bülent Kalecikli 74.dk, Ender Acar 61.dk, İbrahim Can Köse 61.dk, Osman Kocaağa 63.dk, Buğrahan Yılmaz 74.dk



Oyuna Girenler

Ömer Faruk Canbirdi 74.dk, Oğuzhan Sönmez 61.dk, Erol Aydın 61.dk, Serhan Aksoy 63.dk, Salih Emre Sarı 74.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bursa Yıldırımspor 30 16 7 7 38 21 55 17 2 Adıyaman 1954 SK 30 14 12 4 39 24 54 15 3 Düzcespor 30 15 8 7 43 30 53 13 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 30 14 8 8 37 25 50 12 6 52 Orduspor FK 30 10 13 7 42 27 43 15 7 Bayrampaşa 30 12 6 12 41 34 42 7 8 Alanya Kestelspor 30 10 11 9 35 32 41 3 9 Siirt İl Özel İdare 31 10 9 12 27 43 39 -16 10 Karaköprü Belediyespor 30 8 13 9 41 38 37 3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 30 10 6 14 35 44 36 -9 12 Bergama Belediyespor 30 8 11 11 30 35 35 -5 13 Modafen 30 9 7 14 31 39 34 -8 14 Sultanbeyli Bld. 30 9 6 15 24 36 33 -12 15 Kozan Spor FK 30 7 11 12 22 30 32 -8 16 Silivrispor 30 7 11 12 26 42 32 -16 17 Muğlaspor 30 4 10 16 25 45 22 -20

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