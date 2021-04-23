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Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Muğlaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karbel Karaköprü Belediye Spor - Muğlaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.

Karbel Karaköprü Belediye Spor  Muğlaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Karbel Karaköprü Belediye Spor Muğlaspor Maçının Hakemleri
Mehmet Terece(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Nurullah Kahraman(dördüncü Hakem)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı

Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 2. Taner Kahriman, 17. Hasan Basri Mest, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 20. Emirhan Korkmaz, 4. İbrahim Yıldırım

Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu

Goller
Tolunay Yurtseven,9.dk (f), Umut Pusat,60.dk (f), Metehan Andaç Özlü,73.dk (p), Mert Efe Çölbeyi,86.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Tugay Kırcalı 37.dk

Oyundan Çıkanlar
Metehan Andaç Özlü 87.dk, Rahmi Muhammet Akyazı 89.dk, Tugay Kırcalı 89.dk, Haydar Deniz 67.dk, Mert Efe Çölbeyi 87.dk

Oyuna Girenler
Taner Kahriman 87.dk, İbrahim Yıldırım 89.dk, Hasan Basri Mest 89.dk, Emirhan Korkmaz 67.dk, Ozan Can Dursun 87.dk

MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
70. Hasan Çelebi, 10. İbrahim Can Köse, 13. Bülent Kalecikli, 26. Buğrahan Yılmaz, 41. Emre Okur, 53. Fatih Gültekin, 54. Ender Acar, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 99. Osman Kocaağa

Yedekler
20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 8. Serhan Aksoy, 16. Oğuzhan Sönmez, 17. Erol Aydın, 33. Salih Emre Sarı, 42. Ömer Faruk Canbirdi

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ender Acar 34.dk, Sarı Kart Hasan Çelebi 74.dk, Sarı Kart Emre Yıldırım 45+1.dk, Sarı Kart İbrahim Can Köse 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Bülent Kalecikli 74.dk, Ender Acar 61.dk, İbrahim Can Köse 61.dk, Osman Kocaağa 63.dk, Buğrahan Yılmaz 74.dk

Oyuna Girenler
Ömer Faruk Canbirdi 74.dk, Oğuzhan Sönmez 61.dk, Erol Aydın 61.dk, Serhan Aksoy 63.dk, Salih Emre Sarı 74.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bursa Yıldırımspor30167738215517
2Adıyaman 1954 SK301412439245415
3Düzcespor30158743305313
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor30148837255012
652 Orduspor FK301013742274315
7Bayrampaşa30126124134427
8Alanya Kestelspor30101193532413
9Siirt İl Özel İdare3110912274339-16
10Karaköprü Belediyespor3081394138373
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor3010614354436-9
12Bergama Belediyespor3081111303535-5
13Modafen309714313934-8
14Sultanbeyli Bld.309615243633-12
15Kozan Spor FK3071112223032-8
16Silivrispor3071112264232-16
17Muğlaspor3041016254522-20

Fikstür

18.04.2021Kestelspor Modafen
21.04.2021Karaköprü Belediyespor4-0Muğlaspor
21.04.2021Alanya Kestelspor3-0Modafen
21.04.2021Bayrampaşa3-1Kozan Spor FK
21.04.2021Bursa Yıldırımspor1-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
21.04.2021Düzcespor1-0Bergama Belediyespor
21.04.202152 Orduspor FK4-268 Aksaray Belediyespor
21.04.2021Sultanbeyli Bld.3-21954 Kelkit Bld.Spor
21.04.2021Siirt İl Özel İdare2-2Adıyaman 1954 SK
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