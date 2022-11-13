Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye: “Kardeş Türkiye halkına derin taziyelerimi sunuyorum"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'da meydana gelen patlama ile ilgili yayınladığı mektupta, kardeş Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum" denildi.

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Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye: “Kardeş Türkiye halkına derin taziyelerimi sunuyorum"

Kardeş Azerbaycan'dan, İstanbul taksimdeki patlamayla ilgili taziye açıklaması geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'da meydana gelen patlama ile ilgili yayınladığı mektupta, "Hain bir patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden sarstı" dedi.

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Kardeş Türkiye halkına derin taziyelerimi sunuyorum

İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi. Mektupta, "İstanbul'un merkezinde gerçekleştirilen hain bir patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden sarstı. Meydana gelen facia ile ilgili olarak size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum" denildi.

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