Kardeş Çocukları dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Star Tv ekranlarının yeni dizisi Kardeş Çocuklarının ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu,Furkan Andıç, Murat Daltaban ve Afra Saraçoğlu gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kardeş Çocukları dizisi ilk fragmanıyla izleyicide merak uyandırdı.

Nur Fettahoğlu ve Ayça Bingöl’den birbirinden farklı hayatlar yaşadığı iki kardeşi canlandırdığı dizinin yayınlanma tarihi henüz açıklanmadı. Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak dizisi şimdiden vatandaşlarda merak uyandırdı. Peki Kardeş Çocukları dizisi ne zaman başlıyor? Kardeş Çocukları dizisinin konusu ne? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

İşte Star TV’nin yeni dizisi Kardeş Çocukları hakkında merak edilen soruların yanıtları…

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fragmanıyla izleyicide merak uyandıran Kardeş Çocukları dizisinin henüz ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Dizinin yayınlanma tarihi belli olduğunda detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİ KONUSU NE ?

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİ OYUNCU KADROSU?

Mehmet Aslantuğ, (Kardeş Çocukları Yıldırım Saner)

Mehmet Aslantuğ, 25 Eylül 1961 Çarşamba, Samsun doğumlu, Türk oyuncudur.Samsun ili Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahneleri nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. Arzum Onan'la evli. Can adında bir oğlu var.

Ayça Bingöl, (Kardeş Çocukları Ümran)

Ayça Bingöl (d. 16 Ocak 1975, İstanbul), Türk oyuncu.1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü`nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

Nur Fettahoğlu, (Kardeş Çocukları Ümay)

Nur Fettahoğlu beş çocuklu Karadenizli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Almanya‘da dünyaya geldi. Aslen Rize’lidir. Babası Sinan Fettahoğlu, annesi Fatma Fettahoğlu’dur. SKY Türk’ün haber spikeri Selvinaz Fettahoğlu ablasıdır.

Doğumundan kısa bir süre sonra yurda geri dönen ailesiyle İstanbul‘da yaşamaya başlayan Fettahoğlu, sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra kariyerine Sky Turk‘te borsa spikerliği yaparak devam etti. Bu kısa sürecin ardından dizilere transfer olan Fettahoğlu, Benden Baba Olmaz ve Gönül Salıncağı’nda roller aldıktan sonra, Kanal D’nin büyük prodüksiyonu Aşk-ı Memnu’da Peykerne çekti. 2 Ağustos 2008 tarihinde borsacı Murat Aysan‘la dünyaevine girip Nur Aysan adını aldı. 7 Nisan 2011 tarihinde sesiz sedasız boşandılar.2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran karakteriyle hayran kitlesini arttırmıştır.Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynamıştır. Kurtlar Vadisi Filistin filminde de Necati Şaşmaz‘la başrolü paylaştı.Nur Fettahoğlu, 29 Ekim 2013 tarihinde işadamı Levent Veziroğlu ile evlendi.

Furkan Andıç, (Kardeş Çocukları Volkan)

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Boşnak, babası Trabzonlu olan Andıç, 3 erkek kardeşin ortancasıdır.

İlkokul ve Liseyi Ataşehir’de okuyan oyuncu, 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna’ya gitti ve Kiev Politeknik Üniversitesi’nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye’ye geri dönen Andıç, bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.

2011 yılında TNT ekranlarında yayınlanan ilk dizisi Kolej Günlüğü’nde dizi hayatına başladı. Ardından Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler ve Kırgın Çiçekler dizilerinde yer aldı.

2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide başrolü canlandırmıştır. 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı.Çeşitli reklamlarda da yer alan ünlü oyuncu 2007 yılında Eti Bi Dolu, 2008'de Vatan Computer, 2011 yılında ise Marmara Forum AVM'nin reklamlarında oynamıştır.

Afra Saraçoğlu (Kardeş Çocukları Hayat)

Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakaladı. Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu.

Murat Daltaban (Kardeş Çocuklar Cemal)

Ankara’da dünyaya gelen başarılı oyuncu, lise eğitiminden sonra Odtü’de mühendislik eğitimi almaya başladı. Fakat 6 sene sonra üçüncü sınıftayken mühendislik eğitimini yarıda bıraktı. Daha sonra Ankara Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi almaya başladı. Mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları’nda yer aldı. Özlem Daltaban ile evlidir. Kamera karşısına ilk kez Çakalların İzinde isimli dizi ile geçti.

1999’da Salkım Hanımın Taneleri isimli filmde Artin karakterini canlandırdı. Film, 40’lı yıllarda uygulanan Varlık vergisi ve azınlık sorunlarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Kamran Usluer, Hülya Avşar, Uğur Polat, Güven Kıraç, Derya Alabora ve Zafer Algöz yer aldı. Film, bazı kitleler tarafından sert bir dille eleştirilmesine rağmen, pek çok ödülün de sahibi oldu. 2002’de ise Kumsaldaki İzler isimli filmde Nedim karakterini canlandırdı. Film, yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı aşkını unutamayan Yalçın isimli bir adamın yaşadıklarını ve kendi iç mahkemesini anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Kadir İnanır, Güven Hokna, Esra Özmen, Engin Şenkan ve Semih Sergen yer aldı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI DİZİSİ FRAGMANI