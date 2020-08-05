Kardeş ülkede vaka sayıları artıyor

Komşu ülkemiz Azerbaycan'da son 24 saatte 193 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 33 bin 103’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından açıklanan son 24 saatin verileriyle birlikte vaka sayısı 33 bini aştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilirken son günlerde vaka sayılarında düşüş gözlemlendiği, 492 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 103’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 476’ya yükseldi. Ülkede iyileşerek taburcu olanların sayısı 28 bin 840 oldu. Komşu ülkede şu ana kadar yapılan toplam koronavirüs test sayısı 759 bin 129.