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  3. "Kardeşimin doğum günü, pasta alamıyoruz" mesajına polisten büyük jest!

"Kardeşimin doğum günü, pasta alamıyoruz" mesajına polisten büyük jest!

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine giden mesaj polisleri harekete geçirdi. Kardeşinin doğum günü olduğunu ancak pasta alamadıklarını belirten bir çocuğun mesajı üzerine polisler, babası cezaevinde olduğu öğrenilen küçük çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

"Kardeşimin doğum günü, pasta alamıyoruz" mesajına polisten büyük jest!

Adana'da polis, babası cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan 3 yaşındaki Deniz Su'nun doğum gününü kutladı. Babaları cezaevinde olan Fadime Medine Kıvrım (12), Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine "Bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor" mesajını attı.

YAŞ PASTA VE OYUNCAKLARLA KAPIYI ÇALDILAR

Ekipler ise küçük Deniz Su'yu mutlu etmek için Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla harekete geçti. Yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla evine gelen polisleri kapıda gören Deniz Su'nun çok mutlu olduğu görüldü. Küçük Deniz, dilek tutup mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Ayrıca polisler küçük kızın kardeşlerine de hediye verdi.

Anne Reyhan Kıvrım (29) ise gazetecilere çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Büyük kızım dün polis merkezine mesaj atmış ve "bugün kardeşimin doğum günü pastasını alamıyoruz, annem de çok üzülüyor" demiş. Onun içinde polisler bugün Allah razı olsun geldiler kızımın doğum gününü kutladılar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum" diye konuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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