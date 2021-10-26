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  3. Kardeşine sinirini evden çıkardı! Ateşe verip kaçtı!

Kardeşine sinirini evden çıkardı! Ateşe verip kaçtı!

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Kardeşine sinirini evden çıkardı! Ateşe verip kaçtı!

Cengiz Topel Caddesi’ndeki dört katlı binanın birinci katında, iki kardeş bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonrası kardeşlerden biri evi ateşe verdi.

Yangın Gaziosmanpaşa, Fevziçakmak Mahallesinde saat 04.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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