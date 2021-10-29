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  3. Kardeşini Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine götürüyordu! Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Ayar öldü

Kardeşini Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine götürüyordu! Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Ayar öldü

İstanbul Ümraniye'de lise öğrencisi kardeşini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine götürürken minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Ayar kazada hayatını kaybetti.

Kardeşini Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine götürüyordu! Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Ayar öldü

Edinilen bilgilere göre kaza Esenevler Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Mustafa Ayar (20) arkasında oturan kardeşi ile motosikletle ilerlerken 34 LAU 875 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine  kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa Ayar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kardeşi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ, KARDEŞİNİN DURUMU İYİ

Ayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KARDEŞİNİ 29 EKİM ETKİNLİKLERİNE GÖTÜRÜYORDU

Sürücü Mustafa Ayar'ın lise öğrencisi kardeşini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine götürdüğü öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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