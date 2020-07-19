Kardeşiyle serinlemek için girdiği nehirde hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'ne akıntıyla sürüklenen iki kardeşten biri çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken diğerinin ise yapılan aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki tarihi Taş Köprü civarına piknik yapmak üzere gelen Suriyeli Ahmet ve Muhammet Grata, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Kardeşlerin akıntıya kapıldığını görenler Muhammet Grata'yı kurtardı, Ahmet Grata ise suda gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerin çalışmasıyla Ahmet Grata'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Grata'nın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.