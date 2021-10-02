Ekranların fenomeni haline gelen Kardeşlerim dizisinin konusu kadar, karakterleri de büyük yankı uyandırıyor. Son olarak dizide Cemile karakteriyle oldukça iyi bir başarı yakalayan Nilsu Yılmaz'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edildiği kadar, güzel oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı da merak konusu oldu. Haberimizde, Kardeşlerim Cemile kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Nilsu Yılmaz'ın sevgilisi var mı? sorularına yanıt verdik...

KARDEŞLERİM CEMİLE KİMDİR? NİLSU YILMAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bir süre önce Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın kızı Melek rolünü canlandırıp oyunculuğunu izleyiciye kanıtlayan Nilsu Yılmaz'ın şimdilerde ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde rol almasının ardından kim olduğu merak konusu oldu.

Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünde tamamlayan Nilsu Yılmaz, Lisans eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor. 1,77 cm boyunda ve 50 kilo olan Nilsu Yılmaz'ın daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi projelerde rol aldı. Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu Kırmızı Oda dizisiyle yıldızını parlatan genç oyuncu, şimdilerde ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterine hayat veriyor.

NİLSU YILMAZ'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Nilsu Yılmaz'ın sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir.