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  3. Kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası sebebiyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.

Kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'ya gitmekte olan Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" isimli kargo gemisi Beykoz/Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısında bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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