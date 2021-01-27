Kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası sebebiyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'ya gitmekte olan Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" isimli kargo gemisi Beykoz/Riva açıklarında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının yardım çağrısında bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.