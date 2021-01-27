Kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'ya gitmekte olan Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" isimli kargo gemisi Beykoz/Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısında bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.