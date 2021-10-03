Karı Ağızlılık ne demek, TDK'ya göre Karı Ağızlılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karı ağızlılık ne demek? Karı ağızlılık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karı ağızlılık kelimesi. Peki karı ağızlılık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karı ağızlılık nedir, karı ağızlılık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARI AĞIZLILIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karı ağızlılık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karı ağızlılık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karı ağızlı olma durumu

