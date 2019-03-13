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  3. Karı koca kulakların pasını sildi

Karı koca kulakların pasını sildi

Önceki gece Zorlu PSM'deki Touché'de sahne alan Bergüzar Korel kendisini dinlemeye gelenleri mest etti

Karı koca kulakların pasını sildi

Geceye Burak Sağyaşar, Boran Kuzum, Engin Hepileri, Ferhan Şensoy, İbrahim Selim, Merve Dizdar, Miray Daner, Onur Büyüktopçu, Timur Savcı, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Selma Ergeç’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Karı koca kulakların pasını sildi

Karı koca kulakların pasını sildiKarı koca kulakların pasını sildi

Bergüzar Korel, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye davet ettiği eşi Halit Ergenç ile düet yaptı.

Birlikte 'Can’t Take My Eyes Off You' ve 'Sensiz Saadet Neymiş' şarkılarını söyleyen çift, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

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