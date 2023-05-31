Karın Şişliğine Ne İyi Gelir? Gaz ve Karın Şişliği Nasıl Geçer?

Yemek sonrası karın şişliği ve gaz oluşumu yediğiniz gıdaların türlerine göre karşı karşıya kalacağınız durumlar arasında yer almaktadır. Karın şişliğine ne iyi gelir, gaz ve karın şişliğine nasıl geçer soruları bu sorunla karşılaşanlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte cevabı…

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Karın Şişliğine Ne İyi Gelir? Gaz ve Karın Şişliği Nasıl Geçer?

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Karın şişliği ve gaz problemleri birçok insanın karşılaştığı sorunlardandır. Hızlı yemek yemek havayı yutmanıza ve karın şişkinliğine neden olabilir. Yiyecekleri iyice çiğneyerek ve yavaş yemek yiyerek bu sorunu azaltabilirsiniz. Lahana, soğan, brokoli, fasulye gibi gaz yapıcı yiyecekleri tüketmekten kaçınarak şişkinliği azaltabilirsiniz. Peki, evde karın şişliğine ne gelir? Gaz ve karın şişliği nasıl geçer?

Gaz ve Karın Şişliği Nasıl Geçer?

Lifli gıdalar sindirim sistemini düzenleyerek gaz ve şişkinlik sorunlarını azaltabilir. Sebzeler, meyveler ve tam tahıllar gibi lifli gıdaları diyetinize dahil etmeye çalışın. Probiyotikler sindirim sağlığını destekleyerek şişkinlik ve gaz problemlerini azaltmada yardımcı olabilir. Probiyotik takviyeleri veya yoğurt gibi probiyotik içeren gıdaları deneyebilirsiniz.

Stres ve gerginlik karın şişkinliğini artırabilir. Yoga, derin nefes alma egzersizleri, meditasyon gibi rahatlama teknikleri uygulayarak stresi azaltabilir ve sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz. Büyük öğünler sindirim sistemini zorlayabilir. Bunun yerine küçük porsiyonlarla daha sık yemek yemek sindirim sürecini kolaylaştırabilir. Düzenli egzersiz yapmak sindirim sistemini harekete geçirerek gaz ve şişkinlik problemlerini azaltabilir.

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Karın Şişkinliği Neden Olur?

Yemek sırasında hızlı yemek yemek veya hava yutan alışkanlıklar (örneğin, sigara içmek, sakız çiğnemek, gazlı içecekler içmek) karın şişkinliğine neden olabilir. Sindirim süreci sırasında vücut tarafından üretilen gaz, şişkinliğe yol açabilir.

Yüksek lifli gıdaların sindirimi sindirim sistemi tarafından daha uzun sürebilir ve bu da şişkinliğe neden olabilir. Özellikle lifli gıdalara alışkın olmayan biriyseniz, başlangıçta karın şişkinliği yaşayabilirsiniz. Laktoz intoleransı olan kişiler, laktoz adı verilen süt şekerini sindiremezler.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), gaz ve karın şişkinliği gibi semptomlarla ilişkili olabilen bir sindirim bozukluğudur. Kadınlarda menstrüasyon öncesi sendrom (PMS) veya menopoz döneminde hormonal değişiklikler karın şişkinliği yaşanmasına yol açabilir.

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Şişkinlik İçin Çözüm Önerileri

Karın şişliği ve gaz problemleri sürekli olarak devam ediyorsa veya şiddetli ağrıya neden oluyorsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Doktorunuz size uygun tedavi yöntemlerini önerebilir ve altta yatan herhangi bir ciddi sağlık sorununu ortaya çıkarabilir.

Alternatif yöntemler kısa süreli fayda sağlayabilir, doğru sorunu ve çözümü bulması için şişkinlik sorunu yaşadığınızda doktorunuza danışmanız en doğru yol olacaktır.

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Karın Şişliğini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

- Karın şişliğini önlemek için mutlaka yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir.
- Uykudan kalkar kalmaz yemek yememeli ve geceleri yemek yemeyi bırakmalısınız.
- Fazla kilonuz bulunuyorsa mutlaka kilo vermeye özen göstermelisiniz.
- Mideniz için zararlı besinleri ve alışkanlıkları bırakmalısınız.
- Stresten ve hızlı yemek yemekten uzak durmanız gerekir.
- Sindirim sistemine yardımcı olan maden suyu içerek şişkinliği azaltabilirsiniz.

Karın Şişliği İçin Bitkisel Çözümler

Karın şişliğinde en büyük yardımcı rezene çayıdır. Bir şişlik hissediyorsanız rezene çayı demleyerek günlük 1 defa içmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca zencefil çayı da şişliği azaltmak için içilmesi gereken bitkisel çaylar arasındadır.

Yoğun stres de gastrit, ülser ve spazm gibi durumlara neden olabilir. Bu nedenle stresli ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durulmalı.

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