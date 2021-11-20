Karısının öpüşmesine izin vermesi gündem olmuştu! Hamdi Alkan'dan düşman çatlatacak açıklama gecikmedi: "Ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum"

Selen Görgüzel Alkan'ın, rol aldığı tiyatro oyununda senaryo gereği partneri ile öpüşmesi gerekiyordu. Sahneyi gerçekleştirebilmek için tiyatroyu en ön sıradan izleyen eşi Hamdi Alkan'dan partneri İrfan Kangı öpüşme izni istedi. "Sanat için" diyerek eşinden onay alan Görgüzel, partneriyle öpüşünce bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Günlerdir kendisi ve eşi hakkında yapılan yorumlara sessiz kalan Alkan, ilk kez konuştu.

"ASLA RAHATSIZLIK DUYMADIM"

Alkan'dan yapılan haber ve yorumlara cevap gecikmedi. Ne olursa olsun eşine saygı göstereceğini ve bunun sadece bir oyun olduğunu söyleyen Alkan, bu durum beni rahatsız etmedi diyerek, “Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır. Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil. O olumsuz saçma safan yorumlardan etkilenmiyorum çünkü bakmıyorum, ben bu tarz şeylere bakmam çünkü oyunun bir parçası o. Bir oyun bu ve ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum. Aramızda neden kriz çıksın. Oyunun gereğini yapmışlar bu kadar!" ifadelerini kullandı. Hamdi Alkan'ın eşine ve işine duyduğu saygı bir kez daha düşman çatlattı.