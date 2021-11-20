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  3. Karısının öpüşmesine izin vermesi gündem olmuştu! Hamdi Alkan'dan düşman çatlatacak açıklama gecikmedi: "Ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum"

Karısının öpüşmesine izin vermesi gündem olmuştu! Hamdi Alkan'dan düşman çatlatacak açıklama gecikmedi: "Ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum"

Geçtiğimiz günlerde, eşi Selen Görgüzel'in 'Seviyorsan git ayrıl bence' adlı tiyatro oyununu izlemeye giden Hamdi Alkan,'dan, eşinin sahne arkadaşı İrfan Kangı senaryo gereği karısıyla öpüşmek için izin almış, Alkan'ın teklife yeşil ışık yakması sonucu ise Kangı, Selen Görgüzel'i dudağından öpmüştü. Görüntüler sosyal medyayı kasıp kavururken, Hamdi Alkan'dan karısını destekleyen açıklama geldi.

Karısının öpüşmesine izin vermesi gündem olmuştu! Hamdi Alkan'dan düşman çatlatacak açıklama gecikmedi: "Ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum"

Selen Görgüzel Alkan'ın, rol aldığı tiyatro oyununda senaryo gereği partneri ile öpüşmesi gerekiyordu. Sahneyi gerçekleştirebilmek için tiyatroyu en ön sıradan izleyen eşi Hamdi Alkan'dan partneri İrfan Kangı öpüşme izni istedi. "Sanat için" diyerek eşinden onay alan Görgüzel, partneriyle öpüşünce bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Günlerdir kendisi ve eşi hakkında yapılan yorumlara sessiz kalan Alkan, ilk kez konuştu.

Karısının öpüşmesine izin vermesi gündem olmuştu! Hamdi Alkan'dan düşman çatlatacak açıklama gecikmedi: Ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum

"ASLA RAHATSIZLIK DUYMADIM"

Alkan'dan yapılan haber ve yorumlara cevap gecikmedi. Ne olursa olsun eşine saygı göstereceğini ve bunun sadece bir oyun olduğunu söyleyen Alkan, bu durum beni rahatsız etmedi diyerek, “Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır. Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil. O olumsuz saçma safan yorumlardan etkilenmiyorum çünkü bakmıyorum, ben bu tarz şeylere bakmam çünkü oyunun bir parçası o. Bir oyun bu ve ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum. Aramızda neden kriz çıksın. Oyunun gereğini yapmışlar bu kadar!" ifadelerini kullandı. Hamdi Alkan'ın eşine ve işine duyduğu saygı bir kez daha düşman çatlattı.

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