Karlis Vilnis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlis Vilnis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karlis Vilnis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karlis Vilnis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karlis Vilnis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlis Vilnis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karlis Vilnis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlis Vilnis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlis Vilnis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlis Vilnis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlis Vilnis 3 Temmuz 2003 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kārlis Vilnis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlis Vilnis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NAMED SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Karlis Vilnis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına - tarihinde katılmıştır. Karlis Vilnis'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karlis Vilnis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlis Vilnis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Karlis Vilnis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlis Vilnis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında FS Metta II

1 Temmuz 2021 yılında Skanste

1 Mart 2022 yılında Metta

Karlis Vilnis kimdir

Karlis Vilnis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlis Vilnis şuan FK Metta takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FS METTA Academy

Karlis Vilnis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Karlis Vilnis nereli

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