Karneler 18 Haziran'da mı verilecek? 18 Haziran'da canlı ders var mı? Karne günü ders işlenecek mi 2021?

Karneler 18 haziranda mı verilecek? 18 Haziran'da canlı ders var mı? Karne günü ders işlenecek mi 2021? Merakla beklenen karne açıklaması Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapıldı. MEB, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek karneler için tarih belirledi. Öğrenciler o tarihlerde karnelerine kavuşacak. İşte detaylar.

KARNELER 18 HAZİRAN'DA MI VERİLECEK?

Koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna geliniyor. Milyonlarca öğrenci karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin dijital ortamda 18 Haziran 2021 tarihinde verileceğini açıkladı. Dileyen öğrencilerin de 2 Temmuz'da okullarına giderek karnelerini, teşekkür, taktir belgelerini alabileceklerini söyledi.

Selçuk, “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler” dedi.

18 HAZİRAN'DA CANLI DERS VAR MI? KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ 2021?

18 Haziran karne günü olduğundan ders işlenmeyecektir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık” diyen Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini belirtti.

İşte Bakan Selçuk'un o açıklamaları;

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.''

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