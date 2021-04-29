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  3. Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla birlikte dolmaya başlayan baraj gölü, su kuşlarının meskeni oldu. Su kuşları baraj gölünde yuvalarını kurarken, pelikanlar başta olmak üzere çok sayıda su kuşunun bulunduğu baraj gölü suları altında kalan ağaçlar ise görsel şölen sundu. Baraj gölü, vatandaşların da uğrak yeri oldu.

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kuyucuk Gölü'nün geçtiğimiz yıllarda kurumasıyla birlikte Kars Baraj Gölü'ne akın eden su kuşları, gözlerden uzak, rahatsız edilmeden yavrularını burada büyüttü. Bu yıl da aynı yerlere gelen su kuşları, eşleriyle birlikte yuvalarını kurarak baraj gölünde yüzmeye başladı. Ağaçların da sular altında kalmasıyla birlikte baraj gölü kuşların vazgeçilmezlerinden olurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

"SU KUŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Havaların iyice ısındığını ifade eden vatandaşlar, "Havalar iyice ısındı, karlar da erimeye başladı. Kars baraj gölünün suları da taşmaya başladı. Hemen hemen yüzde 80'lere gelen debisiyle su kuşlarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Kuyucuk Gölü'ne nazaran Kars Barajı'ndaki bu kuş popülasyonu daha fazla olmaya başladı. Bunun sonucunda görsel şölen ortaya çıktı. Her tülü kuşlar barınmak üzere buraya geliyorlar, burada daha rahat yemleniyorlar, daha rahat yüzüyorlar. Yavrularını burada büyütüyorlar. Çok güzel bir görüntü var" dedi.

Yüzde 80 doluluk oranına ulaşan Kars Barajı, su kuşlarına ev sahipliği yaparken, vatandaşlar da bölgeye sık sık ziyaret ediyor. Ağaçların sular altında kaldığı baraj gölü havadan görüntülendi. Baraj gölünün yaklaşık 124 çeşit su kuşuna ev sahipliği yaptığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

Kars Baraj Gölü'nde büyüleyen manzaralar! Göl su kuşlarıyla doldu

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