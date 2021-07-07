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  3. Karşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Karşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.

Karşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da meydana gelen feci kazada iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza sonucunda 4 kişi olay yerinde, bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Özer Ulutaş idaresindeki 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ömer Çimen'in kullandığı 16 BN 680 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki kuzey kara yolunda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlar hurdaya dönerken, 4 kişi olay yerinde can verdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Karşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, araç parçaları ve eşyalar yola saçıldı. Savaş alanında dönen yolda trafik ulaşıma kapatıldı. Öte yandan sürücüler Ulaş ve Çimen ile otomobilde bulunan Halil Kaygın ve Hasan Alkan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçtaki Ahsen Songül Çelik, Turgay Dinç, Bülent Akçam ile otomobilde bulunan İsmail Eren ve Mücahit Türe yaralandı.

Karşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybettiHASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki İsmail Eren, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yoğun bakımda tedavisi süren 30 yaşındaki Ahsen Songül Çelik'in  sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Karşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybettiKarşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybettiKarşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybettiKarşı yönden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

 

 

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