Karşı yönden gelen otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde saat 10.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1997 sokak ile Şehit Orkun Alp Arslan sokağın kesişimde 09 FL 609 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 ACY 828 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç savrularak yere düştü. Meydana gelen kazada motosiklette ağır hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı