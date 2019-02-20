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Karşıyaka 1 - 0 Pazarspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Karşıyaka, Pazarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karşıyaka 1 - 0 Pazarspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Karşıyaka, Pazarspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karşıyaka ve Pazarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 11. hafta maçında Karşıyaka sahasında Pazarspor ile 04.11.2018 13:30'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karşıyaka - Pazarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.11.2018 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Muhammed Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Özer(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Terece(dördüncü Hakem)

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Yedekler
24. Efe Öcal, 4. Görkem Ali Kınay, 10. Battal Demirbilek, 20. Namık Barış Çelik, 79. Bartu Umut, 84. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 90. Özgür Güler

Teknik Sorumlu
Mesut Toros

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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PAZARSPORPazarspor

Pazarspor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 4. Tamer Arıcı, 58. Uğur Bulut, 61. Ömer Serbest, 35. Mert Özmen, 8. Maksut Birben, 19. Muhammed Emin Balcılar, 77. Sinan Yazıcı, 17. Mehmet Aytemiz, 10. Soner Ergençay, 75. Ozan Karabacak

Yedekler
1. Reşat Şen, 5. Tugay Turhan, 23. Egemen Zengin, 88. Oktay Gümüş, 11. Oğuzhan Birben, 99. Can Muhammet Vural, 7. Kadir Yılmaz Çelik

Teknik Sorumlu
Adem Neboğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Kırşehir Belediyespor116411992210
2Kızılcabölükspor1155128132015
3Van BBSK115511910209
4Yeni Orduspor115331710187
5Düzcespor11533128184
6Ofspor11443139164
7Çatalcaspor1144391116-2
8Esenler Erokspor113621413151
9Altındağ Belediyespor11353141514-1
10Adıyaman 1954 SK11353121614-4
11Elaziz Belediyespor1135391414-5
12Sultanbeyli Belediyespor113441110131
13Karşıyaka11335101412-4
14Osmaniyespor FK11335111812-7
15Pazarspor1125491311-4
16Bergama Belediyespor112369149-5
17Alibeyköyspor1115510178-7
18Kemerspor 2003112277198-12

Fikstür

04.11.2017Yeşil Bursa1-3Ankara Demirspor
04.11.2017Kırıkhanspor1-1Kayseri Erciyesspor
05.11.2017Anadolu Bağcılar SK1-1Pazarspor
05.11.2017Turgutluspor0-1Erokspor
05.11.2017Diyarbekirspor3-2Gölcükspor
05.11.201724 Erzincanspor1-1Ergene Velimeşe
05.11.20171461 Trabzon1-0Darıca Gençlerbirliği
05.11.2017Yeni Orduspor0-0Muğlaspor
04.11.2018Kemerspor 20031-2Ofspor
04.11.2018Van BBSK1-0Tire 1922
04.11.2018Düzcespor2-1Adıyaman 1954 SK
04.11.2018Elaziz Belediyespor0-0Çatalcaspor
04.11.2018Erokspor Kızılcabölükspor
04.11.2018Esenler Erokspor2-2Kızılcabölükspor
04.11.2018Karşıyaka1-0Pazarspor
04.11.2018Alibeyköy Osmaniyespor FK
04.11.2018Alibeyköyspor1-1Osmaniyespor FK
04.11.2018Kırşehir Belediyespor2-1Yeni Altındağ Bld.
04.11.2018Sultanbeyli Belediyespor2-0Yeni Orduspor

 

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