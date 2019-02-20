Karşıyaka 1 - 0 Pazarspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Karşıyaka, Pazarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Karşıyaka, Pazarspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karşıyaka ve Pazarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 11. hafta maçında Karşıyaka sahasında Pazarspor ile 04.11.2018 13:30'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karşıyaka - Pazarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.11.2018 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Muhammed Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Özer(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Terece(dördüncü Hakem)
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
24. Efe Öcal, 4. Görkem Ali Kınay, 10. Battal Demirbilek, 20. Namık Barış Çelik, 79. Bartu Umut, 84. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 90. Özgür Güler
Teknik Sorumlu
Mesut Toros
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Pazarspor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 4. Tamer Arıcı, 58. Uğur Bulut, 61. Ömer Serbest, 35. Mert Özmen, 8. Maksut Birben, 19. Muhammed Emin Balcılar, 77. Sinan Yazıcı, 17. Mehmet Aytemiz, 10. Soner Ergençay, 75. Ozan Karabacak
Yedekler
1. Reşat Şen, 5. Tugay Turhan, 23. Egemen Zengin, 88. Oktay Gümüş, 11. Oğuzhan Birben, 99. Can Muhammet Vural, 7. Kadir Yılmaz Çelik
Teknik Sorumlu
Adem Neboğlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Kırşehir Belediyespor
|11
|6
|4
|1
|19
|9
|22
|10
|2
|Kızılcabölükspor
|11
|5
|5
|1
|28
|13
|20
|15
|3
|Van BBSK
|11
|5
|5
|1
|19
|10
|20
|9
|4
|Yeni Orduspor
|11
|5
|3
|3
|17
|10
|18
|7
|5
|Düzcespor
|11
|5
|3
|3
|12
|8
|18
|4
|6
|Ofspor
|11
|4
|4
|3
|13
|9
|16
|4
|7
|Çatalcaspor
|11
|4
|4
|3
|9
|11
|16
|-2
|8
|Esenler Erokspor
|11
|3
|6
|2
|14
|13
|15
|1
|9
|Altındağ Belediyespor
|11
|3
|5
|3
|14
|15
|14
|-1
|10
|Adıyaman 1954 SK
|11
|3
|5
|3
|12
|16
|14
|-4
|11
|Elaziz Belediyespor
|11
|3
|5
|3
|9
|14
|14
|-5
|12
|Sultanbeyli Belediyespor
|11
|3
|4
|4
|11
|10
|13
|1
|13
|Karşıyaka
|11
|3
|3
|5
|10
|14
|12
|-4
|14
|Osmaniyespor FK
|11
|3
|3
|5
|11
|18
|12
|-7
|15
|Pazarspor
|11
|2
|5
|4
|9
|13
|11
|-4
|16
|Bergama Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|9
|14
|9
|-5
|17
|Alibeyköyspor
|11
|1
|5
|5
|10
|17
|8
|-7
|18
|Kemerspor 2003
|11
|2
|2
|7
|7
|19
|8
|-12
Fikstür
|04.11.2017
|Yeşil Bursa
|1-3
|Ankara Demirspor
|04.11.2017
|Kırıkhanspor
|1-1
|Kayseri Erciyesspor
|05.11.2017
|Anadolu Bağcılar SK
|1-1
|Pazarspor
|05.11.2017
|Turgutluspor
|0-1
|Erokspor
|05.11.2017
|Diyarbekirspor
|3-2
|Gölcükspor
|05.11.2017
|24 Erzincanspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|05.11.2017
|1461 Trabzon
|1-0
|Darıca Gençlerbirliği
|05.11.2017
|Yeni Orduspor
|0-0
|Muğlaspor
|04.11.2018
|Kemerspor 2003
|1-2
|Ofspor
|04.11.2018
|Van BBSK
|1-0
|Tire 1922
|04.11.2018
|Düzcespor
|2-1
|Adıyaman 1954 SK
|04.11.2018
|Elaziz Belediyespor
|0-0
|Çatalcaspor
|04.11.2018
|Erokspor
|Kızılcabölükspor
|04.11.2018
|Esenler Erokspor
|2-2
|Kızılcabölükspor
|04.11.2018
|Karşıyaka
|1-0
|Pazarspor
|04.11.2018
|Alibeyköy
|Osmaniyespor FK
|04.11.2018
|Alibeyköyspor
|1-1
|Osmaniyespor FK
|04.11.2018
|Kırşehir Belediyespor
|2-1
|Yeni Altındağ Bld.
|04.11.2018
|Sultanbeyli Belediyespor
|2-0
|Yeni Orduspor
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