Karşıyaka 1 - 0 Pazarspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Karşıyaka, Pazarspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karşıyaka ve Pazarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 11. hafta maçında Karşıyaka sahasında Pazarspor ile 04.11.2018 13:30'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karşıyaka - Pazarspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

İzmir Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.11.2018 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Muhammed Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Özer(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Terece(dördüncü Hakem)

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

24. Efe Öcal, 4. Görkem Ali Kınay, 10. Battal Demirbilek, 20. Namık Barış Çelik, 79. Bartu Umut, 84. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 90. Özgür Güler



Teknik Sorumlu

Mesut Toros



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Pazarspor

Pazarspor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 4. Tamer Arıcı, 58. Uğur Bulut, 61. Ömer Serbest, 35. Mert Özmen, 8. Maksut Birben, 19. Muhammed Emin Balcılar, 77. Sinan Yazıcı, 17. Mehmet Aytemiz, 10. Soner Ergençay, 75. Ozan Karabacak



Yedekler

1. Reşat Şen, 5. Tugay Turhan, 23. Egemen Zengin, 88. Oktay Gümüş, 11. Oğuzhan Birben, 99. Can Muhammet Vural, 7. Kadir Yılmaz Çelik



Teknik Sorumlu

Adem Neboğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Kırşehir Belediyespor 11 6 4 1 19 9 22 10 2 Kızılcabölükspor 11 5 5 1 28 13 20 15 3 Van BBSK 11 5 5 1 19 10 20 9 4 Yeni Orduspor 11 5 3 3 17 10 18 7 5 Düzcespor 11 5 3 3 12 8 18 4 6 Ofspor 11 4 4 3 13 9 16 4 7 Çatalcaspor 11 4 4 3 9 11 16 -2 8 Esenler Erokspor 11 3 6 2 14 13 15 1 9 Altındağ Belediyespor 11 3 5 3 14 15 14 -1 10 Adıyaman 1954 SK 11 3 5 3 12 16 14 -4 11 Elaziz Belediyespor 11 3 5 3 9 14 14 -5 12 Sultanbeyli Belediyespor 11 3 4 4 11 10 13 1 13 Karşıyaka 11 3 3 5 10 14 12 -4 14 Osmaniyespor FK 11 3 3 5 11 18 12 -7 15 Pazarspor 11 2 5 4 9 13 11 -4 16 Bergama Belediyespor 11 2 3 6 9 14 9 -5 17 Alibeyköyspor 11 1 5 5 10 17 8 -7 18 Kemerspor 2003 11 2 2 7 7 19 8 -12

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