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Kars'ta acı olay! 1,5 yaşındaki ikizler havuza düşerek can verdi

Kars'ın Digor ilçesinde evlerinin önünde oynarken küçük havuza düşen ikiz kardeşler Aykut ve Ömer Tüzün boğularak hayatını kaybetti.

Kars'ta acı olay! 1,5 yaşındaki ikizler havuza düşerek can verdi

Edinilen bilgilere göre acı olay Digor ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sorguçkavak köyünde meydana geldi. Tüzün ailesi besledikleri kazların için evlerinin önüne küçük bir havuz yaptırdı. Evlerinin önünde oynayan 1,5 yaşındaki ikizler Aykut ve Ömer Tüzün,havuza düştü. Aile fertleri tarafından havuzda hareketsiz bulunan çocuklar Digor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ikizler hayatını kaybetti. İkizler, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.Olayla ilgili  de soruşturma başlatıldı.

 

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