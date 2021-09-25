Kars'ta kendilerine 'din görevlisi' diyen kişiler dua parası topladı!

Karsın Digor ilçesine bağlı Bayköy köyünde S.D.'nin evinin kapısını çalan Halil Kaçmaz (47) ve Mehmet Şafi Kızılca (42), Diyarbakır'dan geldiklerini ve 'din görevlisi' oldukları yalanını söyleyip, dua etme bahanesiyle evin içine girdi.

Şüpheliler, ev sahibi olan S.D.'nin kendilerine para vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine şüphelenen S.D., jandarmaya şikayete giderek ekipler, Kaçmaz ve Kızılca'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda çok miktarda altın, para, dua kitapları tespit edildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz ve Kızılca, çıkarıldıkları mahkemece 'dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 2 şüphelinin de aynı suçtan arandıkları bilgisi öğrenildi.