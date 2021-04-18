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  3. Kars'ta pandemi denetimlerine Emniyet Müdürü de katıldı

Kars'ta pandemi denetimlerine Emniyet Müdürü de katıldı

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde ekiplerin yaptığı denetime katılan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ekiplerle birlikte denetim yaptı, vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Kars'ta pandemi denetimlerine Emniyet Müdürü de katıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın katılımıyla yapılan denetimde, izin belgesi olmayan ve araçlarıyla sokağa çıkan vatandaşlara cazai işlem uygulandı. İzin belgelerinde eksikleri bulunan vatandaşlar ise uyarıldı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın katılımıyla yapılan denetimlerde araçlar tek kontrol edildi. Araçlarda bulunan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kars'ta pandemi denetimlerine Emniyet Müdürü de katıldı

Kars'ta pandemi denetimlerine Emniyet Müdürü de katıldı

Kars'ta pandemi denetimlerine Emniyet Müdürü de katıldı

Kars'ta pandemi denetimlerine Emniyet Müdürü de katıldı

Kars'ta pandemi denetimlerine Emniyet Müdürü de katıldı

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