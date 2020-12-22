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Kars'ta vakalar artıyor! 3 köy karantinaya alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 köy, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Alisofu, Belencik ve Şehitemin köylerine karantina süresi boyunca giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Kars'ta vakalar artıyor! 3 köy karantinaya alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Yeni tip koronavirüs vakalarının artması nedeniyle  ilçeye bağlı Alisofu, Belencik ve Şehitemin köylerine giriş çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Alisofu, Belencik ve Şehitemin köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de 24 saatte yapılan 196 bin 110 testte, 19 bin 103 vaka ile 3 bin 412 corona virüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 18 bin 351'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" dedi.

Kars'ta vakalar artıyor! 3 köy karantinaya alındı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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