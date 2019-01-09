Kars'ta yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullar tatil mi?

Kars'ta yarın okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı hayatı her alanda etkiliyor. Karslılar da bu olumsuz hava koşullarından nasibini aldı. Peki Kars'ta yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe Kars hava durumu tahminleri. Kars'ta yarın hava nasıl olacak?

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 OCAK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars'ta eğitime bir gün ara verilmişti. Vatandaşlar bu durumun ardından 10 Ocak Perşembe okullar tatil mi? sorusunu araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden açıklama geldi. Kars'ta eğitime bir gün ara verildi.

KARS HAVA DURUMU

09 Ocak 2019 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık -3, 10 Ocak 2019 Perşembe günü parçalı bulutlu, sıcaklık -3, 11 Ocak 2019 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık -1, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık -2, 13 Ocak 2019 Pazar günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 0.

KARS'TA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

KARS HAKKINDA BİLGİ

Kars, Türkiye'nin kuzeydoğu kesiminde yer alan aynı adlı ilin merkez ilçesidir.

Türkiye'nin en yüksek il merkezlerinden biri olan Kars, köyleri ile birlikte nüfusu 100 bini aşan şehirlerdendir (Şehir merkezi: 102.001, toplam: 129.458). Merkez ilçeye bağlı, yirmi üç mahalle ve yetmiş köy bulunmaktadır. Çeşitli etnisitelerin birlikte yaşadığı il merkezinde kültürel farklılıklardan ve zenginliklerden bahsetmek mümkün olup kozmopolit bir yapı söz konusudur. Kars, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı için Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamına alınan 15 il merkezinden birisidir. Bu proje ile hedeflenen, il merkezlerini "Kültür Turizmi Geliştirilecek Marka Kentler" ilan edip gelişmelerini sağlamaktır. Kars, Türkiye'nin kuzeydoğu kesiminde yer alan aynı adlı ilin merkez ilçesidir.

Türkiye'nin en yüksek il merkezlerinden biri olan Kars, köyleri ile birlikte nüfusu 100 bini aşan şehirlerdendir (Şehir merkezi: 102.001, toplam: 129.458). Merkez ilçeye bağlı, yirmi üç mahalle ve yetmiş köy bulunmaktadır. Çeşitli etnisitelerin birlikte yaşadığı il merkezinde kültürel farklılıklardan ve zenginliklerden bahsetmek mümkün olup kozmopolit bir yapı söz konusudur. Kars, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı için Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamına alınan 15 il merkezinden birisidir. Bu proje ile hedeflenen, il merkezlerini "Kültür Turizmi Geliştirilecek Marka Kentler" ilan edip gelişmelerini sağlamaktır.