Karsu Hollanda televizyonunda rekor bağış topladı! Neredesin Sen türküsüyle Hollandalıları ağlattı!

Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan binlerce vatandaşların kurtarılma çalışmalarında sona doğru geliniyor. Tüm Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken tüm dünyada destek vermeye devam ediyor. Hatay'ın Karsu şehrinde doğan ve Hollanda'ya göç eden Karsu aile bireylerini enkazda kaybetmişti. Karsu Hollanda kanalında depremzedeler için bağış topladı.

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Karsu Hollanda televizyonunda rekor bağış topladı! Neredesin Sen türküsüyle Hollandalıları ağlattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen depremde binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremin üstünden 11 gün geçmesine rağmen yaralılar enkazda n kurtulmayı başarıyor. Hatay'ın Karsu ilçesinde doğan ve Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı ve piyanist Karsu da depremde 10 aile bireyini ne yazık ki kaybetti. Halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını toprağa veren Karsu depremzedeler için bir tır dolusu yardım malzemesini bölgeye göndermişti.

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HOLLANDA 88 MİLYON EURO DESTEK VERDİ

Karsu dün akşam bir Hollanda kanalında Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlemiş ve bu kampanyadan toplamda 88 milyon Euro ( anlık kura göre 1 milyar 796 milyon 803 bin 175 TL) topladı. Toplanan bağış miktarını görünce kendine hakim olamayan Karsu gözyaşlarına boğuldu.

"NEREDESİN SEN?"

Ayrıca bağış günü televizyon kanalında piyano ile şarkı söyleyen sanatçı Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca "Neredesin sen?" diye sesli mesaj bıraktığını anlatan Karsu, Neşet Ertaş'ın türküsü ile herkesi ağlattı.

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