Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek Gençlerle Buluştu

Kartal'la ilgili hazırladıkları projeleri gençlerle paylaşan Taşyürek; gençlerin her türlü sorunlarını ve ihtiyaçlarını bir abi hassasiyetiyle ele alacaklarını ve her zaman gençliğin yanında olacaklarını söyleyerek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz Kartal'ı sizler adına emaneten yönetmeye talibiz. Sizler daha güzel ve daha modern bir kentte yaşayasınız diye, biz çok çalışacağız, bunun sözünü veriyorum," dedi.



Bugüne kadar konuştuğu her Kartallının hizmetsizlikten ve elle tutulur, kalıcı bir eser görememekten şikâyetçi olduklarını belirten Taşyürek; "1 Nisan'dan itibaren Kartal hayallerine kavuşacak. Artık komşu ilçelere imrenmek yerine, imrenilen bir ilçede yaşamanın gururunu taşıyacak. Projelerimiz Kartal'ı üst liglere taşıyacak" diye konuştu.

Kartalspor'un da tekrar eski güzel günlerine döneceği müjdesini de veren Ebubekir Taşyürek; "Gençlerimizle, aksaçlılarımızla, kadınımız ve erkeğimizle hep birlikte, Kartal'ın geleceğine el koyacağız. 31 Mart'ta Kartallı, 1 Nisan'da Kartal ayağa kalkacak" diye konuştu.



Hemşehri derneklerini de ziyaret eden AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek; "Diğer partililer projelerimizi görünce diyorlarmış ki, "bu projelerin yüzde yirmisini yapsalar Kartal uçar"; biz açıkladığımız projelerin tamamının arkasındayız. Allah'ın izniyle yüzde yüzünü hayata geçireceğiz. Çalışınca ve derdiniz olunca Kartal'da nelerin değişeceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Karlıktepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Ebubekir Taşyürek'e, esnaflar ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdiler.