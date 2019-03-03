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Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek projelerini açıkladı

AK Parti Kartal Belediyesi Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’in Kartal Hasan Doğan Spor Salonunda Proje tanıtım toplantısı düzenlendi. Taşyürek "Kartal halkının özlediği hizmeti 31 Mart sonrasında hayata geçireceklerini" söyledi.

Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek projelerini açıkladı

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’in proje tanıtım toplantısına;AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol,MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek,Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Manisa Milletvekili Recai Berber, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya,Ülkü Ocakları Başkanı Ersin Uzunkaya,Meclis Üyeleri ve Meclis Üyesi Adayları ve partililer katıldı.

Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek projelerini açıkladı

Proje tanıtım gecesinde kısa bir konuşma yapan AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol göreve geldiği ilk günden bu yana Kartal’ı kazanmak için çalıştıklarını ifade ederek ”31 Martta Kartal halkı hak ettiği hizmeti görecektir” dedi.

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Gürkan Akyol yerel seçimlerde AK Parti’nin gücünü zayıflatmaya yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek seçimlerde her defasında başarısız olan partilerin yerel seçimlerde bir kez daha  mağlup olacaklarını ifade etti.

Programda kısa bir konuşma yapan AK Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek Kartal halkının  özlediği hizmeti 31 Mart sonrasında hayata geçireceklerini  söyledi. Program bitimi sonrasında AK Parti Meclis Üyesi Adayları tek tek tanıtıldı.

 

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