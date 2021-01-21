Kartal Belediyesi işçilerinin eylemi büyük ses getirdi: ''Ya TİS masası ya grev halayı"

Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'den birçok işçinin katılımıyla bitmeyen sözleşmelerinin kabulü ve maaşlarının asgari ücretin altından verilmesiyle ortaya çıkan ekonomik sorunların giderilmesi için Kartal Belediyesi Binası'nın önünde eylem düzenlendi.

Kartal Belediye binası önünde bir araya gelen Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi belediye işçileri, belediye yönetimine seslenerek taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlere devam edeceklerini açıkladı; kitlesel açıklama ile greve hazır oldukları mesajını verdi. Kararlılıklarını “Ya TİS masası ya grev halayı” sloganıyla ifade eden işçilerin eylemine Kadıköy Belediyesi işçileri de kendi pankartlarıyla katılarak destek verdi.

BİRÇOK İLÇEDEN EYLEME DESTEK GELDİ

DİSK Genel-İş Sendikası bağlısı Kartal Belediyesi çalışanı yüzlerce işçi Belediye binası önünde toplanarak çeşitli sloganlar eşliğinde eylem gerçekleştirdi. Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe işçilerinin de destek verdiği eylem de işçiler yaklaşık olarak 6 aydır devam eden ve 81 maddeden oluşan sözleşmenin ancak 21'inde anlaşma sağlanmasının ve teklif edilen ücretlerin çok düşük olmasını öne sürerek Belediye yönetiminden taleplerini belirttiler.

Sözleşme mağduru yaklaşık 2000 işçi aylardır mağdur olduklarını, aldıkları ücretlerin asgari ücretin dahi altına düşmesinden dolayı ekonomik olarak bitik olduklarını haykırarak, özellikle fazla mesai ücretlerinin vergi dönemine getirilip geç yada hiç ödenmemesinden duydukları rahatsızlığı sloganlar eşliğinde tekrarladılar. Fazla mesai ücretlerinin gecikmesinden dolayı bankalara faizler ödemek zorunda kaldıkları için mağdur olduklarını artık bu mağduriyetin giderilmesi taleplerini hep bir ağızdan haykırdılar.

''4 + 4'LERE MAHKUM EDİLDİK''

İşçiler yıllardır bekledikleri kadroların da verilmediğini, adaletsiz vergi yükü ve taşeron şirket patronlarının sırtlarından elde ettikleri karların belediye şirketlerine geçmesinin ardından bir şeyin değişmediğini, ceplerine fazladan tek kuruş girmediğini, asgari ücret farklarının ve enflasyon farklarının da ödenmediğini ifade ettiler. 4+4'lere mahkum edildiklerini seslendiren işçiler insan onuruna yakışır çalışma şartları ve geçinebilecek oranda ücret taleplerini yinelediler.

SÖZLEŞME YOKSA GREV VAR

Kartal Belediyesi yetkililerine seslenen işçiler, yönetimin işin ciddiyetini anlamaları gerektiğinin altını çizerek son 46 günleri kaldığını, eğer sözleşme imzalanmazsa greve gideceklerini hatırlattılar.

CHP'li Belediyelerde böylesi gecikmelerin oldukça fazla olması kamuoyunda rahatsızlık yaratırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün Apartman görevlilerine sarf ettiği, "Unutmayın Ankara’da bir kardeşiniz var. Diyeceksiniz Ankara’da Kılıçdaroğlu diye bir kardeşim var bizden birisi, bizi bilen birisi, bizi savunan birisi, bizim sorunlarımızı dile getiren birisi diyeceksiniz. Siz bunu söylediğiniz zaman ben bundan büyük bir gurur duyacağım evet bütün apartman görevlileri benim kardeşim ve bende onların sözcüsü olmaktan onur duyuyorum." sözlerinin heba olduğu da bir gerçek. Ayrıca CHP'li Belediyelerde asgari ücretin 3100 lira olmasını da Genel Başkan istemişti.