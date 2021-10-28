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Kartal Eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali Duranoğlu öldü mü, neden öldü?

1984 ila 1989 yılları arasında Kartal Belediye Başkanı olarak görev yapan Ali Duranoğlu'nun vefat haberinin ardından, "Kartal Eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali Duranoğlu öldü mü, neden öldü?" sorusu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Kartal Eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali Duranoğlu öldü mü, neden öldü?

Eski Kartal Belediye Başkanı Ali Duranoğlu'nun vefat ilanı ile birlikte "Kartal Eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali Duranoğlu öldü mü, neden öldü?" soruları da beraberinde geldi. Duranoğlu'nu tanıyanlar ölüm nedenini araştırırken, tanımayanlar ise biyografi bilgilerine göz atmaya başladı. İşte merak edilen konu başlıkları...

Kartal Eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali Duranoğlu öldü mü, neden öldü?

KARTAL ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ DURANOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ALİ DURANOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ali Duranoğlu, 1984- 89 yılları arası Kartal Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde, Pendik ve Maltepe gibi birçok ilçe de Kartal’a bağlıydı. Duranoğlu özellikle Kurtköy ile ilgili önemli çalışmalarda bulundu. 1984 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Kartal’da 735 sandıkta 207434 seçmenden 177393’ünün oy kullandığı seçimlerde 71777 oy alarak yüzde 42.4 oy oranıyla ANAP’tan belediye başkanı seçilmiştir.

Kartal Eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali Duranoğlu öldü mü, neden öldü?

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