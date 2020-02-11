Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar'ı sevenleri son yolculuğuna uğurladı

Yakın bir zamanda tedavi gördüğü hastanede hayatının kaybeden Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dağlar için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii`nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze Namazına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce, Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'le birlikte ilçe belediye başkanları ve çok sayıda seveni katıldı. Dağlar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.