Altın fiyatlarında oynak seyir sürüyor, yatırımcı şaşkın! İşte 10 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...Önce sahiplendi sonra doğum günü partisi yaptı10 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!10 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, bahçe ekipmanlarından oyuncaklara en uygun fiyatlar A101'de!Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Annesini öldüren zanlının son sözleri şok etti!Şilan Topal olayında uyanık polis detayı! Bir göz hareketi olayın seyrini değiştirdi! Detayları Müge Anlı paylaştıKartal Gölü yok olmak üzere11 yıllık eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen'e, Deniz Akkaya'dan tartışma yaratacak sözler! "Boşanırken dayak da yesen..."Eski sevgilisi evinde ölü bulunmuştu! Yıldız futbolcuya mahkemeden rekor ceza geldi!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kartal Gölü yok olmak üzere

Kartal Gölü yok olmak üzere

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kartal Gölü, kuraklık yüzünden kuruma tehlikesiyle karşı karşıya durumda. Gölün normal alanı 6 dekar iken, şu anda 1 dekarlık alan kaldı. Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, yüzyıllardır bölgeye hayat veren güzellik katan gölün ilk kez kuruduğunu, etrafındaki yeşil örtünün yok olduğunu söyledi.

Kartal Gölü yok olmak üzere

Kartal Gölü ve gölü besleyen su kaynağı kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı, her yıl akan su kaynağı kuruma raddesine geldi. Geçen günlerde kuruyan İkiz Göller, Kartal Gölü ile aynı yükseklikte yer alıyor. Geniş arazilerle kaplı çevresinden ötürü eskiden yağlı güreşlerin yapıldığı Kartal Gölü, geçmişte buz gibi suyu ile nam salmıştı.

Bölgedeki kar yağışının az olması Kartal Gölü’nde de etkili oldu. 6 dekarlık alanda sadece 1 dekarlık su kalan  gölün kuruması çevresindeki doğayı olumsuz etkiledi. 

Kartal Gölü yok olmak üzere

Yüzyıllardır bölgeye hayat veren, güzellik katan Kartal Göl’ünün ilk kez kuruduğunu söyleyen Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, “Etrafındaki yeşil örtü yok oldu. Önümüzdeki 30-40 günde yeterli yağmur yağmazsa, göl tamamıyla kuruyabilir. İlk kez böyle bir olayı yaşıyoruz. Umudumuz önümüzdeki kış yağacak karda" dedi.
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT