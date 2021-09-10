Kartal Gölü yok olmak üzere

Kartal Gölü ve gölü besleyen su kaynağı kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı, her yıl akan su kaynağı kuruma raddesine geldi. Geçen günlerde kuruyan İkiz Göller, Kartal Gölü ile aynı yükseklikte yer alıyor. Geniş arazilerle kaplı çevresinden ötürü eskiden yağlı güreşlerin yapıldığı Kartal Gölü, geçmişte buz gibi suyu ile nam salmıştı.

Bölgedeki kar yağışının az olması Kartal Gölü’nde de etkili oldu. 6 dekarlık alanda sadece 1 dekarlık su kalan gölün kuruması çevresindeki doğayı olumsuz etkiledi.

Yüzyıllardır bölgeye hayat veren, güzellik katan Kartal Göl’ünün ilk kez kuruduğunu söyleyen Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, “Etrafındaki yeşil örtü yok oldu. Önümüzdeki 30-40 günde yeterli yağmur yağmazsa, göl tamamıyla kuruyabilir. İlk kez böyle bir olayı yaşıyoruz. Umudumuz önümüzdeki kış yağacak karda" dedi.

