Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Beşiktaş, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti.

Maçın ilk yarısı 30. dakikada Rosier'in ve 39. dakikada Cyle Larin'in attığı goller sonucunda Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Güven Yalçın 56. dakikada attığı golle arayı iyice açarak maçı 3-0 yaptı. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü 80. dakikada Mertcan Çam'dan geldi.

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı siyah beyazlı takımın 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇINDAN DAKİKALAR

2.dakikada Cyle Larin sol kanattan geldi, çizgiye kadar indi ancak ortasını yapamadan saha dışına çıktı

5.dakikada Oğuzhan verkaçlarla ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak ofsayt pozisyonda kalınca ataktan sonuç gelmedi

9.dakika sol kanattan gelen Larin uygun durumda şutunu çekti ancak şutu yandan dışarı gitti

10.dakikada Güven Yalçın ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi

11.dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın penaltı vuruşunu kullandı, şutunu Tarsus İY kalecisi Anıl Demir'i çıkardı

19.dakikada Rosier'in pasına Güven hareketlendi ancak hızlı pası alamadı

30.dakikada Beşiktaş Rosier'in golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasına girmeden Rosier sert vurdu ve golünü attı

39.dakikada Beşiktaş Cyle Larin'in golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen Atakan ortasını yaptı arka direkte Larin boş kaleye golü attı

Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 öne kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Tarsus İdman Yurdu takımında Suat çıktı yerine Atilla Yıldırım girdi

49.dakikada Tarsus İdman Yurdu takımında serbest vuruşu Sefa kullandı şutu kaleci Ersin'de kaldı

56.dakikada Beşiktaş Güven Yalçın'ın golüyle 3-0 öne geçti. Oğuzhan kaleciden kaptığı topu geriden gelen Güven Yalçın'a bıraktı, Güven bekletmeden vurdu ve golü attı

64.dakikada Beşiktaş'ta Larin ve Dorukhan çıktı yerlerine Kartal Kayra Yılmaz ve Hasic girdi

73.dakikada Güven uygun durumda vurdu şutu dışarı gitti

74.dakikada Beşiktaş'ta Vida ve Atakan çıktı yerlerine Nkoudou ve Serdar Saatçı girdi

80.dakikada Tarsus İdman Yurdu takımında Mertcan Çam skoru 3-1'e getiren golü attı. Sol kanattan gelen topu iyi kontrol eden Mertcan Çam, düzgün bir vuruşla golü attı

84.dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan çıktı yerine Josef girdi

Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 galip tamamladı.

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nu konuk eden Beşiktaş, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Welinton ve Utku Yuvakuran gibi isimler Tarsus İdman Yurdu maçında kadroda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında ilk 11’de görev alan Josef de Souza ile Rıdvan Yılmaz, kupa mücadelesine yedek başladı.

ERSİN DESTANOĞLU, TARSUS İDMAN YURDU KARŞISINDA KALEDE GÖREV ALDI

Bu sezonun ilk maçlarında ilk 11’de görev alan ama Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Utku Yuvakuran’ın arkasında kalan Ersin Destanoğlu, Tarsus İdman Yurdu karşısında kalede görev aldı. Ersin, kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

DOMAGOJ VİDA 44 MAÇ SONRA İLK 11'DE OYNADI

Welinton’un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı. Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11’de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı. Siyah-beyazlı ekipte De Souza ile Atiba’nın yerine ilk 11’de Necip Uysal ile Oğuzhan Özyakup şans buldu. Son maçlarda ilk 11’deki yerini Rıdvan Yılmaz’a kaptıran Fabrice N’Sakala da kupa maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

ATAKAN ÜNER SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA 2. KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Tarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal’ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ikinci kez 11’de sahaya çıktı. Sezon başında Beşiktaş’a transfer olan Atakan, ligdeki Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olurken, İttifak Holding karşısında ilk 11’de görev almıştı. Bu arada Beşiktaş’ta Aboubakar’ın yerine kupa mücadelesinde Güven Yalçın forvette görev aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve ligin 13. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak Valentin Rosier’i kupa maçında ilk 11’de oynattı. Aytemiz Alanyaspor maçında yine ilk 11’de oynayan Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz, Tarsus İdman Yurdu maçına da ilk 11’de çıktı.

AJDİN HASİC 7 MAÇ SONRA KADRODA YER ALABİLDİ

Beşiktaş’ın 19 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic, 7 maç sonra kadroda yer alabildi. Yeni tip koronavirüs karantina sürecinde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Hasic, sakatlığı nedeniyle de Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçlarını kaçırmıştı. Gaziantep FK maçında kadroda tercih edilmeyen Hasic, hazır olmadığı gerekçesiyle Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da yer alamamıştı. Beşiktaş’ta ayrıca Bernard Mensah, Emre Bilgin, Georges-Kevin N’Koudou, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi, kupa maçında yedek soyundu.

Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda görev alamayan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de maç kadrosunda bulunmadı.