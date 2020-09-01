The Land of Legends Cup karşılaşmasında Beşiktaş ve Sivasspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maç, 1-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Sivasspor turnuvada finale adını yazdırdı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 32. dakikada kırmızı kart gördü.

Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. Sivasspor, cumartesi günü Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak. Beşiktaş ise cuma günü Antalyaspor ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! 3.dakikada sağ kanattan gelen orta savunmadan sekti gelişine Larin vurdu top üstten auta gitti

BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ! 10.dakikada sağ kanattan gelen topu kontrol eden Larin sol ayağıyla bekletmeden vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

18.dakikada Mensah ceza sahası dışından şutunu çekti top auta gitti

KIRMIZI KART! 32.dakikada Dorukhan kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 38.dakikada N'Koudou çıktı Hasic girdi

BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR POZİSYON KAÇIRDI! 39.dakikada sağ kanattan Lens geldi ortasında bomboş pozisyonda Hasic zoru başardı ve topu auta attı

Devre arasında Sivasspor'da Uğur ve Claudemir çıktı Ziya ve Isaac Cofie girdi

49.dakikada Hasic bekletmeden kaleye şutunu çekti ama top kaleyi bulmadı

﻿﻿OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 56.dakikada Sivasspor'da Ninga çıktı yerine Yasin Öztekin girdi

58.dakika ceza sahası yayında topu önünde bulan Yatabare yerden vurdu şutu auta gitti

﻿﻿﻿﻿OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan çıktı Atiba ile Atakan Üner girdi

﻿﻿OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Sivasspor'da Barış çıktı yerine Robin Yalçın girdi

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! 72.dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ön direkte kafayı Larin vurdu şutu az farkla yandan auta çıktı

77.dakikada sağ kanattan gelen topu kale sahasında Yasin Öztekin tamamladı şutu direkten döndü ancak pozisyonun devamında hakem ofsayt olduğunu işaret etti

SARI KART! 79.dakikada N'Sakala ceza sahası önünde yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

﻿﻿OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 80.dakikada Beşiktaş'ta Larin ve Mensah çıktı Kartal ile Umut Nayir girdi

SİVASSPOR GOLE YAKLAŞTI! 81.dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta yerden pasa Yasin Öztekin bekletmeden vurdu top kalecide kaldı

84.dakikada sol kanattan gelişen ayakta penaltı noktası civarına gelen topa Hakan Arslan vurdu top kalecide kaldı

GOL! Sivasspor Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti

Maçı Sivasspor 1-0 kazandı