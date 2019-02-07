Kartal'da çöken binada kaç kişi öldü? Son durum ne? İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama geldi çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi 14 yaralı var 14 yaralının da tedavileri sürüyor.

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Çöken binada hayatını kaybeden 11 kişiden 7'sinin isimleri belirlendi. Bu kişilerin, aynı aileden Erdoğan ve kızları Eslem (18) ile Ecrin Alemdar (11), Mustafa ile eşi Safiye, halası Saime ve annesi Safiye Alemdar olduğu öğrenildi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılanlar ise şöyle: Azra Havva Tekgöz (5), Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Hatice Ali Efendioğlu (81), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), Bahriye Aktar (75), Tayyip Mahmut Alemdar (9), Ali Alemdar (75), Hüsniye Yaman (59), Leyla Yaman (63).

BAKAN SOYLU: MİSAFİRLER DE VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabaha kadar Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan Kriz Merkezi'nde çalışmaları yakından takip etti. Zaman zaman enkaz alanına da geçen bakanlara Vali Ali Yerlikaya da eşlik etti. Soylu, "Hanede toplam 40 kişi oturuyor. Misafirler de var. Onun için vereceğimiz rakam farklı sonuca yol açar. Müsaade ederseniz rakamları tam net bir tabloya ulaştıktan sonra verelim" dedi.