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  3. Kartal'da evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa baskın!

Kartal'da evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa baskın!

Kartal'da yaşadığı evinde sahte içki üretimi yapan bir şahsın ikametine polis tarafından baskın düzenlendi. Yapılan baskında içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kartal'da evini sahte içki imalathanesine çeviren şahsa baskın!

Kartal'da Yunus Mahallesi'nde Kemal A. isimli bir şahsın ikametinde sahte içki ürettiği bilgisinin edinilmesi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi. 20 Aralık günü şahsın evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 101 litre etil alkol, 19 adet 0.5 litrelik şişelerde 9.5 litre alkol, 12 adet karton kutu içerisinde 2 bin 160 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli Kemal A. ise yakalandı.

Hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan Kemal A., daha sonra serbest bırakıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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