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  3. Kartal'da korkunç kaza, iki kişinin ayakları koptu!

Kartal'da korkunç kaza, iki kişinin ayakları koptu!

Kartal'da sol tarafından bariyerlere çarpan otomobil, çarpanın etkisiyle şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını koptu.

Kartal'da korkunç kaza, iki kişinin ayakları koptu!

 

Kartal'da gece 03.00 sıralarında gerçekleşen korkunç kaza D-100 Karayolu Ankara istikametinde medyana geldi. Ahmet Aksu yönetimindeki 41 BU 129 plakalı araç yerlerin ıslak olması nedeniyle  sürücü  direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kartal'da korkunç kaza, iki kişinin ayakları koptu!

Çarpmanın etkisiyle bariyer, sol kısmından girerek şoför Ahmet Aksu ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Kaza sonucu iki şahıs araçta sıkıştı. Kazayı tanık olanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu sıkışan iki şahıs araçtan çıkarıldı.

Kartal'da korkunç kaza, iki kişinin ayakları koptu!

Yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aksu ve Karaca'nın hayati tehlikeleri devam ederken, polis ekipleri ise kaza hakkında araştırma başlattı.

 

 

 

 

 

 

 



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