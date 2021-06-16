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Kartal'da panik anları! Dev kargo gemisi kıyıya sürüklendi

İstanbul Kartal açıklarında açıklarında meydana gelen olayda Panama bayraklı ''April'' isimli kargo gemisi demir tarayıp, kıyıya sürüklenmeye başladı. Kısa süreli panik yaşanmasına neden olan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından kurtarıldı.

Kartal'da panik anları! Dev kargo gemisi kıyıya sürüklendi

İstanbul Kartal'da korku dolu anlar yaşandı. Dev kargo gemisi Kartal açıklarında kıyıya sürüklenmeye başladı. Panik yaratan olayda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler gemiyi kurtardı.

GEMİDEKİLER YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kartal açıklarında Panama bayraklı ''April'' isimli kargo gemisi demir tarayıp, kıyıya sürüklenmeye başladı. Gemidekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Kurtarma-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi.

Kartalda panik anları! Dev kargo gemisi kıyıya sürüklendi

KIYI EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Kartal demir bölgesinde Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisinin demir tarayıp sürüklenmesi üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." açıklaması yapıldı.

Kartalda panik anları! Dev kargo gemisi kıyıya sürüklendi

Kartalda panik anları! Dev kargo gemisi kıyıya sürüklendi

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