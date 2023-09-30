Kartal’da şüpheli ölüm! Stajer avukat doğum gününde çalıştığı hukuk bürosunun 11. katında düşerek öldü!

Kartal'da stajyer avukat olarak bir hukuk bürosunda çalışan genç, doğum gününde çalıştığı plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

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Kartal’da şüpheli ölüm! Stajer avukat doğum gününde çalıştığı hukuk bürosunun 11. katında düşerek öldü!

Korkunç olay, akşam saatlerinde Kartal'da bulunan bir plazada meydana geldi.

İddiaya göre, bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından aşağı düştü. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Doğum gününde hayatını kaybetti!

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

"Büyük bir gürültü koptu"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Serdar Şefik, "Evde oturuyorduk, büyük bir gürültü koptu. Sonra komşular aradı. Yukarıdan biri atlamış aşağı dedi. Ambulans ekipleri geldi. Vefat etmiş herhalde Allah ailesine sabır versin" dedi.

"Patlama sesi gibi bir ses duyduk"

Bir diğer vatandaş Ahmet Kaymaz ise, "Biz karşı binada oturuyoruz. Bir ses duyduk, patlama sesi gibi. Hemen cama çıktık, olay yerini gördük. Maalesef acı manzarayla karşılaştık. Üst kattan düştüğünü gördük. Cam sesi geldi. Herhalde bir yere çarpıp tekrar düşüyor. Böyle acı bir olaya şahit olduk maalesef" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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