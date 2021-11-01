Kartal'ın şampiyonlar Ligi umutları bitti! Sporting Lizbon 4-0 | MAÇ SONUCU

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı gösteremeyen Beşiktaş, deplasmanda Sporting Lizbon'u devirerek umutlarını sürdürmek istiyordu. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen siyah beyazlı ekip sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan ve puan alamayan Beşiktaş, bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

Sporting Lizbon'a üç puanı getiren golleri 31 ve 38'de Pedro Gonçalves, 41'de Paulinho ile 56'da Sarabia kaydetti. Portekiz ekibi bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkma şansını sürdürdü.