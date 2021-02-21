Kartepe'de skandal görüntüler: Araç lastiği yakan fabrika zehir yayıyor, Valilik sessiz!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde, araç lastiği yaktıkları belirlenen Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm tesisi, çevreye yaydığı zehirli dumanlar nedeniyle vatandaşların tepki odağı haline geldi.

'OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI'

Koaeli Halk gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'deki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşananlar pes dedirtti. Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm tesisinin yaktığı araç lastikleri hava ve sulara zehir saçarken Kocaeli Valiliği, gelen şikayetler üzerine açıklama yaparak duruma el koyacağını belirtti. Valilik yetkililerince yapılan açıklamada, "Çevre İl Müdürlüğü ekiplerinin tesise denetime gittiği ve bir olumsuzluğa rastlanmadığı yönünde rapor verdiği" belirtilirken Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm tesisi doğalgaz yakarak enerji üretmesi gereken tesisin araç lastiği yakarak enerji üretmesi sebebiyle tesis hakkında verilen karar, halkın beklentilerini karşılamadı.

ARTEZYEN KUYULARI KAPATILDI AMA...

Valiliğin açıklamasının ardından bölge halkı tarafından yeniden incelemeye alınan fabrikada, daha önce açılan ve fabrika atıklarının boşaltılıp toprağa karıştırıldığı 400 tonluk artezyen kuyularının kapatılıp yenilerinin açıldığı tespit edildi. Vatandaşlar fabrikadan doğaya salınan atıkların kamera kaydına alınmasıyla, olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Artezyen kuyusu ile toprağa oradan suya karışan, duman ile havaya karışan bu zehir karşısında, Valililk yetkililerinin yaptığı açıklama ise bölgede infiale neden oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olumsuzluk belirten bir durumla karşılaşmadığının ifade edilmesi üzerine, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm tesisinin, ünlü işadamı Demirbank'ın eski sahibi Ali Cıngıllıoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.