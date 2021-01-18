Kartepe'deki kayıp doktor Uğur Tolun'dan acı haber: Ölü bulundu | Uğur Tolun kimdir?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u bulmak için 5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda, doktor Tolun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun 5 gün önce ortadan kayboldu. Kamyoneti ile dağlık alana çıkan Tolun'a bir süre ulaşamayan yakınları ihbarda bulundu. Günlerdir Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH tarafından karla kaplı dağlarda yapılan tüm aramalara rağmen Dr. Tolun'a ulaşılamadı.

Kayıp doktor 67 araç, iş makinası, 5 kross motor, 5 kar motoru 5 ATV, 8x8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, bot ve 169 personelin katılımı ile arandı.

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada kayıp doktor Uğur Tolun’u bulmak için Suadiye Tabiat Parkı, Kartepe Kuzu Yaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova ve İnönü Yaylası, Sapanca Göl Kenarı, Serindağ Mevkii ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmaları, son ana dek devam etti.

UĞUR TOLUN KİMDİR?

Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek evden çıktı. Yakınları Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayınca ihbarda bulundu.

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