Kartepe'li öğrenciler gezdikleri sergideki ebru sanatına hayran kaldı

Kartepe'li öğrenciler gezdikleri Ebruzen Hikmet Barutçugil'in Kartepe Sanat Evi'nde bulunan 64 eseri hakkında sergi görevlileri tarafından öğrencilere bilgi verildi. öğrenciler gezdikleri sergideki ebru sanatına hayran kaldı

YAYINLAMA
Google News
Kartepe'li öğrenciler gezdikleri sergideki ebru sanatına hayran kaldı

Kartepe'li öğrenciler Kartepe Sanat Evi'nde sergilenen Ebruzen Hikmet Barutçugil'in eserlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret ederek, ebru sanatı hakkında bilgiler aldı.

Kartepe Kent Meydanı'nda bulunan Kartepe Sanat Evi'nde Ebruzen ve insan hazinesi Hikmet Barutçugil'in eserleri ilgi görüyor. Kartepe Anadolu Lisesi'nin Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri, edebiyat öğretmeni Mustafa Özgül rehberliğinde Barutçugil'in eserlerini yakından inceledi.

Kartepe'li öğrenciler gezdikleri sergideki ebru sanatına hayran kaldı

SERGİDEKİ EBRU SANATINA HAYRAN KALDI

Ebruzen Hikmet Barutçugil'in Kartepe Sanat Evi'nde bulunan 64 eseri hakkında sergi görevlileri tarafından öğrencilere bilgi verildi. Özellikle barut tekniği kullanılarak yapılan eserler gençlerin dikkatini çekti. Ziyaret süresince öğrencilere uygulamalı olarak ebru eserleri hazırlama imkanı da sunuldu.

Kartepe'li öğrenciler gezdikleri sergideki ebru sanatına hayran kaldı

"SANATLA BÜYÜYEN BİR NESİL DAHA ÜRETKEN, MUTLU VE YETENEKLİ OLACAKTIR"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mize kazandırdığımız Sanat Evi'mize gösterilen ilgi memnuniyet vericidir. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, sporuyla, insanıyla bütünleşmiş Kartepelilik ruhuna sahip bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Sanatla büyüyen bir nesil, daha üretken, daha mutlu ve yetenekli olacaktır" dedi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(DYK) görev alacak 21 gönüllü öğretmenler Malatya'da ders başı yaptılar
(DYK) görev alacak 21 gönüllü öğretmenler Malatya'da ders başı yaptılar
Gölcük Belediyesinin ücretsiz POMEM kursuna katılan 12 genç hayallerine kavuştu
Gölcük Belediyesinin ücretsiz POMEM kursuna katılan 12 genç hayallerine kavuştu
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
ÖSYM Yükseköğretim Kurumu YKS Sınavlarının tarihini açıkladı!
ÖSYM Yükseköğretim Kurumu YKS Sınavlarının tarihini açıkladı!
Son Haberler
Gönüllerin vekili Alim Erdemir yeniden yola çıktı
Gönüllerin vekili Alim Erdemir yeniden yola çıktı
Evlerden çaldıkları malzemeleri çadırda istiflemişlerdi! Tutuklandılar
Evlerden çaldıkları malzemeleri çadırda istiflemişlerdi! Tutuklandılar
Resmi Gazete'de yayımlandı! O depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silinecek, dava ve icra takipleri kalkacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! O depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silinecek, dava ve icra takipleri kalkacak
Pendik Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışmayla deprem bölgesinde "Askıda erzak kampanyası" başlattı
Pendik Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışmayla deprem bölgesinde "Askıda erzak kampanyası" başlattı
Adana'da okullar tatil mi 2023? Okular var mı? Adana'da Okullar ne zaman açılıyor, açılacak?
Adana'da okullar tatil mi 2023? Okular var mı? Adana'da Okullar ne zaman açılıyor, açılacak?
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Adana'da eğitime yeniden ara verildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Adana'da eğitime yeniden ara verildi
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?
Kaftancıoğlu’dan çok tartışılacak sözler: "Oy toplamak için Müslüman numarası yapmaktan kurtulacağız"
Kaftancıoğlu’dan çok tartışılacak sözler: "Oy toplamak için Müslüman numarası yapmaktan kurtulacağız"
Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih belli oldu!
Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih belli oldu!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”