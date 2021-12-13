Karton bardakta çay ve kahve içinler dikkat! Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı: 75 bin mikroplastik parçacığı yutabilirsiniz
Karton bardakta çay ve kahve içinler dikkat! Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı: 75 bin mikroplastik parçacığı yutabilirsiniz
Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre kağıt bardakların sıcak suyla temasının ardından 10,2 milyar mikronaltı parçacığın açığa çıktığı gözlendi. Araştırmayı yapan ekibin lideri Goel, bir kağıt bardakta günde ortalama 3 fincan çay ve kahve içenlerin 75 bin bin mikroplastik parçacığı yutabileceğini söyledi.