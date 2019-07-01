İBB Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu sosyal medya hesabından genel müdürlük görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu duyurudan sonra vatandaşlar internet üzerinde Kasım Kutlu kimdir? sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Kasım Kutlu kimdir? Detaylar haberimizde.

KASIM KUTLU KİMDİR?

1 Mart 1957'de Rize'nin Güneysu ilçesinde doğan Kasım Kutlu, 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel iş hayatında birçok üst düzey yöneticilik deneyimi bulunan Kutlu, sırasıyla; Sarıyer Belediyesi'nde Makine İkmal Müdür Yardımcılığı, Çaykur'da Bakım Onarım Müdürlüğü, Kâğıthane Belediyesi'nde Makine İkmal Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğu İSBAK A.Ş.’nin 1986 yılında kuruluş çalışmalarında da görev alan Kasım KUTLU, 1994 - 1999 yılları arasında da İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Akıllı Ulaşım Sistemleri sektöründe birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunan Kutlu, 04.09.2015 tarihinde Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Kutlu, 1 Temmuz 2019 tarihinden görevinden istifa etti.