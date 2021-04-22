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Kasımpaşa 0-1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendi. Medipol Başakşehir, düşme hattının 1 puan üstüne çıktı.

Kasımpaşa 0-1 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kasımpaşa - Başakşehir maçının 36. dakikasında Chadli ile öne geçen Başakşehir, devreye üstün girdi.

Maçın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Bu sonuçla birlikte 36 puana yükselen Başakşehir, düşme hattının 1 puan üstüne çıktı. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada Mehmet Topal’ın ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse’de kaldı.

24. dakikada sol tarafta topu alan Varga’nın ceza dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya gitti.

27. dakikada sol kanattan Varga’nın ortasında ceza sahası içinde Thelin’in dokunamadığı topu arka direkte Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

29. dakikada Hadergjonaj’ın sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ceza sahası içinde Tarkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

36. dakikada Mehmet Topal’ın pasında topla buluşan Chadli’nin ceza sahası ön çizgisinde aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Hajradinovic'in kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarı gitti.

88. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in içeri çevirdiği top kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

90+1. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Guiliano’nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

90+5. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in ortasında Koita’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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