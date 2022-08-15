Kasımpaşa 0 - 6 Fenerbahçe | Maç sonucu

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi, çizgiye inerek ortaladı. Penaltı noktası önünde King'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
8. dakikada konuk takım Fenerbahçe'nin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, topa koşu yapan King'in önüne attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan ve kaleciyi çalımlayan King'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
16. dakikada Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Valencia, çalımla geçtiği defans oyuncusu Hasan Emre tarafından düşürüldü. Hakem faul çalarak oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.
18. dakikada Zajc'ın ceza sahası sağ tarafına doğru aşırtma pas olarak kullandığı serbest vuruşta Gustavo Henrique topu kafasıyla ceza sahasına indirdi. Kale sahası çizgisi üzerinde King'in sektirdiği top, müsait durumdaki Valencia'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
30. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi'nin sol taraftan ara pasında savunma arkasında topla buluşan King, topu sağ tarafta bekleyen Valencia'nın önüne attı. Driplingle kalenin sol köşesine kadar inen Valencia'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
34. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Lincoln Henrique'nin sağ çizgiden ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen Valencia'nın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
41. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Lincoln Henrique topu ceza sahası önünde bekleyen Emre Mor'la buluşturdu. Çalımlarla topu önüne alıp vuruş açısı yakalayan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
44. dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic'in vuruşunda top sağ kale direğinin yanından auta çıktı.
45+3. dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valencia'nın ortasına, ceza sahası içinde bekleyen Emre Mor dokundu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3
Müsabakada ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58. dakikada Fenerbahçeli futbolcular rakip yarı sahada pres yaparken topu kazanan Joshua King, Enner Valencia’yı topla buluşturdu. Valencia’nın şutunda top kalecinin sağından fileler ile buluştu. 0-4
63. dakikada sol taraftan Ferdi’nin ortasında Valencia topu Miha Zajc’a indirdi. Şık bir hareket ile topu önüne alan Zajc’ın vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
66. dakikada Osayi Samuel’in pasında rakip sahada topu sürerek ceza sahası içine giren Emre Mor, defans oyuncusuna çalım atarak sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve top kalenin solundan auta çıktı.
86. dakikada Crespo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan şutunu çeken Arda, kaleci Ertuğrul'un bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. 0-5
88. dakikada Berat’ın pasında topla buluşan Ahmet Engin şutunu çekti. Kaleci Altay topu kornere çeldi.
90+2. dakikada sağ taraftan Serdar Dursun'un pasında topla buluşan Arda Güler, rakibini çalımladı ve sol ayağı ile topu filelere yolladı. 0-6
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Kemal Yılmaz xx
Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x, Daniel Graovac xx, Hasan Emre xx, Raoul Petretta xx, Aytaç Kara x (Yasin Özcan dk. 82 x), Mamadou Fall xx (Berat Kalkan dk. 78 x), Haris Hajradinovic xx, Valentin Eysseric xx (Yunus Mallı dk. 78 x), Bersant Celina x (Turgay Gemicibaşı dk. 46 x), Stephane Bahoken x(Ahmet Engin dk. 61 x)
Yedekler:Erdem Canpolat,Tunay Torun, Erdem Çetinkaya, Feyzi Yıldırım, Ali Demirel
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Osayi Samuel xx, Gustavo Henrique xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xxx (Diego Rossi dk. 69 xx), Willian Arao xx (Miguel Crespo dk.69 xx), Miha Zajc xx, Emre Mor xx (Luan Peres dk.77 x), Lincoln xx, Enner Valencia xxx (Arda Güler dk. 69 xxx), Joshua King xxx (Serdar Dursun dk. 77 x)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Bruma, Lemos, Burak Kapacak, İsmail Yüksek
Kırmızı kart: Emre Yeşilyurt (dk. 16) (Kasımpaşa)
Goller: Joshua King (dk. 8), Enner Valencia (dk. 33, 58), Emre Mor (dk. 45+3), Arda Güler (dk. 86, 90+2) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Stephane Bahoken (Kasımpaşa) Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)