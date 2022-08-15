Kasımpaşa 0 - 6 Fenerbahçe | Maç sonucu Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe mücadeleyi 6-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 8.dakikada Joshua King, 33. ve 58.dakika Valencia, 45+3.dakikada Emre Mor, 86. ve 90+2.dakikada Arda Güler kaydetti.

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