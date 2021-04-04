Kasımpaşa 1 - 0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

19. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle Kasımpaşa skoru 1-0 yaptı. İlk yarısı tek gollü geçen maçın, ikinci yarısında gol olmayınca maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Siyah Beyazlı takım, 8 haftalık aranın ardından ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 64 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 34'e yükseltti.

Beşiktaş 33. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Varga, pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Varga'nın hatalı geri pası sonucunda topa sahip olan Larin'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktada Welinton ile girdiği ikili mücadelede Thelin'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler serbest atış kararı verdi. VAR odasıyla görüşen Halil Umut Meler, kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thelin'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

90+5. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.