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  3. Kasımpaşa 1 – 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

Kasımpaşa 1 – 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27.hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibini 6.dakikada Zajc , 90+1.dakikada Szalai'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 67.dakikada Muleka kaydetti.

Kasımpaşa 1 – 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında  Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan stadında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Kasımpaşa 1 – 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

6. dakikada Rossi'nin şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zajc'ın arka direğe plasesinde top ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

18. dakikada Altay'ın uzun pası sonucunda oluşan karambolde topu önünde bulan Berisha'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda, top direk dibinden auta çıktı.

23. dakikada Zajc'ın savunma arkasına pasıyla ceza sahasına giren Rossi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe şutunda, top üstten auta gitti.

Kasımpaşa 1 – 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

24. dakikada soldan Mortadha'nın ortasına penaltı noktası civarından Hajradinovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

36. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kullanılan yan topun ardından ark direkte sağ çaprazda topu önünde bulan Fall'ın şutunda kaleci Altay köşeye giden topu oyun alanına çeldi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Mortadha'nın şutunda, direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Mortadha'nın soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında Umut Bozok'un vole vuruşunda, kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa 1 – 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

67. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Mabil, son çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Muleka'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

82. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Szalai, meşin yuvarlağı bekletmeden arka direkteki Serdar Dursun'a gönderdi. Serdar'ın yerden sert gelen ortaya istediği vuruşu yapamaması üzerine meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının sağından yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Zajc'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun ceza sahasına uzun ortasında Valencia'dan seken topu Tarkan Serbest uzaklaştırmak istedi. Topu kontrol eden Szalai'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Spajic, Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut Bozok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Min-jae, Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Rossi, Berisha

Gol: Dk. 6 Zajc (Fenerbahçe)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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